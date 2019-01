Roma Lido: i nuovi treni non saranno disponibili fino al 2022

Non ci saranno nuovi treni per la Roma Lido prima di marzo 2022. Ad annunciarlo, con una nota stampa, è la Presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo che, alla Pisana, ha partecipato alla Commissione Regionale del Lazio sulla Mobilità. Il X municipio non ha competenze dirette sulla questione, quindi l'obiettivo della rappresentante della municipalità lidense è stato quello di riunire tutti gli attori competenti in materia per farsi portatrice diretta delle numerosissime istanze dei cittadini in merito ai quotidiani disservizi della linea.



All'audizione erano infatti presente l'Assessore Capitolino Linda Meleo, l'Assessore della Regione Lazio Mauro Alessandri, i referenti di Atac (attuale gestore della rete), nonché i rappresentati del Comitato Pendolari Roma-Ostia, più una nutrita rappresentanza degli assessori e consiglieri del Municipio. In merito alle argomentazioni analizzate, sono emersi tre aspetti fondamentali: il primo, ha riguardato l'acquisto di nuovi convogli, proprio perchè finalmente sarà in discussione nelle prossime settimane, un atto di giunta regionale per l'acquisto di nuovi treni per la Roma-Lido, che però saranno disponibili non prima di marzo 2022.

Atac si è quindi dichiarata disponibile a valutare la possibilità di mettere velocemente a servizio due treni CAF attualmente non utilizzati, vagliando al contempo con l’Assessore Meleo come poterne recuperare altri.



Un secondo aspetto, ha riguardato le dotazioni infrastrutturali nei confronti delle quali, essendo la linea Roma Lido entrata nella classificazione di linea di interesse nazionale, sarà possibile affidare gli interventi di ammodernamento direttamente la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. La terza questione, in ultimo e forse la più complessa, ha riguardato gli aspetti gestionali della linea, in quanto essendo la partecipata del Comune di Roma Atac in scadenza.



Su questo quadro relativo all'analisi della problematica, già di per se articolata e complessa, si inserisce anche il contenzioso della società francese RATP con il TAR del Lazio, che sembrerebbe aver riaperto i termini del project financing presentato tempo fa.