Roma-Lido ad Atac fino al 2019: "Ma i ritardi verranno multati"

Nella 'Pendolaria' stilata da Legambiente nel dicembre scorso si è aggiudicata il primo premio per essere la peggior linea ferroviaria d'Italia. Con il nuovo Contratto di servizio con Atac spa, approvato ieri dalla Giunta di Zingaretti, per la Roma-Lido però le cose dovrebbero cambiare. O almeno. Ritardi e disagi che spesso hanno traformato il viaggio dei pendolari in un incubo non resteranno senza conseguenze. Nel nuovo Contratto di servizio operativo dal 1 gennaio 2017 fino al termine del 2019, "a garanzia della qualità del servizio erogato", la Regione ha inserito un sistema di monitoraggio "che ha come obiettivo l’innalzamento degli standard dell’offerta e la soddisfazione dell’utenza" spiega l'Atac in una nota. "Qualora i livelli stabiliti non fossero raggiunti, sono previste delle penali a carico del concessionario”.

Con il voto di ieri, l'ultra indebitata Atac spa si è assicurata per i prossimi tre anni l'esercizio del servizio non solo per la Roma-Lido ma anche per la Roma Civita-Castellana-Viterbo e la Roma-Giardinetti, relativo al triennio 2017/2019. Un contratto da circa 85 milioni di euro all'anno, risorse che la Regione si è impegnata a trasferire con "regolarità e certezza" alla municipalizzata dei trasporti capitolina.

L'introduzione di sanzioni legate alla qualità del servizio non è l'unica novità. Il nuovo Contratto di servizio segna anche l'ingresso ufficiale delle Ferrovie dello Stato nel trasporto pubblico romano. Nel documento la Regione ha dato seguito all'Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana spa con il quale erano stati messi sul tavolo 180 milioni di euro per la ristrutturazione, la messa in sicurezza e l'acquisto di nuovi treni per la ferrovia che collega il centro di Roma al suo litorale. La società controllata al 100 per cento da Ferrovie Italiane da oggi in poi gestirà le insfrastrutture della Roma-Lido di Ostia e della Roma-Viterbo, entrambe di proprietà della Regione Lazio. Ad Atac, fino alla fine del 2016 responsabile anche della manutenzione della linea, resterà l'affidamento esclusivo dell'esercizio del servizio di trasporto.

Nel nuovo assetto rientra anche il Comune di Roma. L'infrastruttura ferroviaria della Roma-Giardinetti, ormai nella sua versione ridotta con capolinea a Centocelle, passa infatti al Campidoglio.

"Finalmente sulle ex ferrovie concesse si cambia. Il nuovo contratto di servizio tra la Regione Lazio ed Atac porterà più sicurezza, più qualità e più efficienza, ma soprattutto più attenzione ai bisogni dei cittadini" il commento del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. “Innanzitutto la Regione Lazio si impegna a garantire ad Atac la regolarità nell’erogazione dei pagamenti. Inoltre, grazie a questo provvedimento la Rete Ferroviaria Italiana spa (Rfi) avrà l’affidamento delle infrastrutture ferroviarie della Roma Viterbo e Roma–Lido e a Roma Capitale quella della Roma-Giardinetti mentre la gestione del servizio di trasporto rimarrà ad Atac. L’accordo con Rfi inoltre porterà ad un incremento dei livelli di sicurezza sulle tratte e alla modernizzazione delle infrastrutture". Conclude Zingaretti: "La Regione Lazio dopo il rinnovo quasi totale dei treni in servizio sulle linee regionali, dopo l’acquisto di 340 nuovi mezzi Cotral continua la sua opera di rinnovamento e miglioramento del trasporto pubblico locale".