Dalla Roma Lido all'aeroporto di Fiumicino con un nuovo bus: "A lavoro per prime corse a fine estate" 

Una linea bus specifica, la numero 060, che colleghi l'aeroporto di Fiumicino alla ferrovia Roma Lido. Il Comune di Roma è a lavoro per il nuovo collegamento tra stazione e scalo aeroportuale.

Di ieri pomeriggio un sopralluogo della commissione Mobilità con Atac e Aeroporti di Roma. "Andremmo a creare un servizio oggi totalmente inesistente tra l'importante scalo romano e il sistema di trasporto pubblico su ferro della Capitale" spiega il presidente M5s Enrico Stefàno. E in questo modo i tantissimi lavoratori dell'Aeroporto (circa 40.000, molti residenti nel X municipio) avrebbero la possibilità di raggiungere il posto di lavoro con il trasporto pubblico.

"Abbiamo ancora alcuni nodi da sciogliere, in particolare riguardo l'attestamento (Lido Centro o Acilia) e alcune valutazioni sulla produzione chilometrica e la modifica di altre linee" spiega Stefàno. Ma l'obiettivo è fissato. "Potremmo vedere le prime corse per la fine di questa estate, ma cercheremo in ogni caso di stringere il più possibile i tempi".