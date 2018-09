Maratona, l'annuncio dell'assessore Frongia: "Edizione 2019 organizzata da Fidal"

Un ex vice sindaco sprint quello intervistato da Radio Radio. Daniele Frongia, attuale assessore allo sport capitolino, tocca gli argomenti salienti che in queste settimane hanno attraversato il suo assessorato. Lo fa partendo dalla manifestazione di ieri, la mezza maratona Via Pacis, che ha visto invadere le vie del centro da centinaia di runner. "Una crescita importante in termini numerici", commenta, "una bella festa cittadina siamo molto soddisfatti".

Non si può però non guardare a quella che è la regina delle corse che attraversano la città, ovvero la Maratona. Il bando 2019, fortemente voluto dal suo assessorato, verrà assegnato con ritardo. Tempi stretti che non permettono al nuovo assegnatario di organizzare la gara. Maratona a rischio? Neanche per sogno. "Si svolgerà certamente, già nel bando era previsto un eventuale affidamento a Fidal per il 2019. La bella notizia, e anche scontata, che la Maratona di Roma si svolgerà il 7 Aprile. Fidal ha già iniziato. Noi abbiamo già iniziato con Fidal a lavorare. Stiamo lavorando con loro per l’edizione 2019".

Sui ritardi le spiegazioni tendono a buttare acqua sul fuoco delle polemiche: "Sui ritardi dobbiamo ricordare due punti sui quali non si discute: sono arrivate 5 proposte, pare tutte di ottimo livello quindi una bella risposta, un buon segnale. Quattro di queste proposte hanno avuto bisogno di soccorso amministrativo . Cosa vuol dire ? Che non erano compilate correttamente, questo ha provocato un lavoro aggiuntivo per quanto riguarda gli uffici di Roma Capitale che hanno ritardato a causa di questi errori materiali. Un altro motivo di ritardo è sicuramente dovuto ai vari ricorsi al Tar contro il bando, la sentenza è attesa a giorni ed è sicuramente molto importante. La macchina è in movimento per avere il vincitore nel tempo più contenuto possibile. Avremo novità concrete solo nelle prossime settimane".

L'obiettivo si sposta quindi sugli stadi, vecchi e nuovi. Recente la bonifica di Campo Testaccio: "Dopo la bonifica di Campo Testaccio che ci chiedevano i cittadini e che era di essenziale importanza anche per le scuole limitrofe, lavoreremo anche con il municipio per un progetto temporaneo. Stiamo per portare la stessa operazione anche allo Stadio Flaminio. Tempi? Prossime settimane la bonifica e poi stiamo anche stringendo con il CONI e la FIR per il progetto definitivo che partirà ovviamente in un tempo congruo di mesi".

E lo stadio della Roma: "Non me ne occupo io. E' un’operazione urbanistica di lavori pubblici. E’ in corso una “due diligence” in fase conclusiva, all’esito della quale la Sindaca comunicherà i tempi e i modi con cui andare avanti. I tempi non sono certi? Preferiamo non darli quando appunto non sono certi anche perché dipendenti da un altro soggetto".