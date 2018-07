Roma inaccessibile per i disabili, l'annuncio della Argentin: "Pronta allo sciopero della fame"

La Presidente dell'associazione Aida (Associazione Italiana Diversi Alternativi), Ileana Argentin, ha annunciato tramite una nota ufficiale di essere disposta allo sciopero della fame pur di combattere la scarsa attenzione che Roma riserva a chi “vive su quattro ruote”.

“L'inaccessibilità della città sta toccando livelli mai raggiunti - scrive la Argentin - Non è più possibile neanche attraversare la strada a causa delle buche che si trovano sull'asfalto ed in particolare sulle strisce bianche. I presidenti dei municipi e la Sindaca Raggi provvedano, sennò io, personalmente, in rappresentanza della Disabilità, inizierò un sciopero della fame, da lunedì 9 Luglio. Ritengo vergognoso che i cittadini della Capitale, costretti ad usare la carrozzina per muoversi non possano più girare liberamente e autonomamente in città. Non sto scherzando, farò veramente lo sciopero della fame, che costi quel che costi non smetterò finché non avrò dei segnali dall'Amministrazione Capitolina".