Bilancio partecipativo, selezionate le proposte ammesse alla seconda fase: ecco quali sono

Il progetto Roma Decide passa al secondo step. Delle 900 proposte arrivate, in base alle preferenze ottenute, ne sono state individuate 167. Un 'apposita commissione, dovrà ora valutare la fattibilità di ciascuna idea progettuale che ha passato questa prima scrematura.

Roma Capitale ha deciso di investire 20 milioni di euro per un bilancio partecipativo. Si tratta di un "un bel modo di riavvicinare l'amministrazione ai cittadini che potranno far sentire la loro voce scegliendo come utilizzare una parte dei loro soldi" aveva dichiarato la Sindaca, annunciando il progetto all'inizio di giugno. All'iniziativa hanno partecipato 24mila cittadini che hanno potuto così presentare le proposte per migliorare il decoro della Capitale e votare quelle pubblicate sul sito.

Cosa prevedeva il Regolamento

La partecipazione è stata diversa da quella attesa e disciplinata dal Regolamento già approvato dall'Assemblea Capitolina il 4 aprile 2019 . Alla seconda fase quindi, ovvero all'esame del Tavolo di valutazione, non andreanno solo le proposte che "hanno ottenuto almeno il cinque per cento di preferenze calcolate sulla base della sommatoria di tutte quelle espresse nelle singole graduatorie di riferimento”. In effetti sarebbero state poche, una trentina in tutto.

Allargate le maglie della partecipazione

Con la deliberazione n. 150 del 31 luglio 2019, la Giunta Capitolina ha infatti deciso di allargare la partecipaizone accettando "anche una proposta ogni mille adesioni, calcolate per difetto, secondo l’ordine delle singole graduatorie territorialie di quella intermunicipale". In tal modo si è passati da poche decine alle attuale 167 che di seguito riportiamo suddivise per municipi, in base ai voti ed alle percentuali ottenute. Quelle che supereranno l'esame del tavolo saranno nuovamente messe in votazione, probabilmente ad ottobre.

Le proposte ammesse al tavolo di valutazione:

MUN 1

01 Riqualificazione piazza Indipendenza 530 VOTI - 6,935 %

02 Ciclabile da Circo Massimo a Colosseo 442 VOTI - 5,784 %

03 Riqualificazione Piazza Vittorio 418 VOTI - 5,470%

04 Riqualificazione via Nazionale 387 VOTI - 5,064%

05 Gli spazi aperti di quartiere a misura di famiglia: piazzale degli Eroi e viale degli Ammiragli 303 VOTI - 3,965%

06 Riqualificazione dei porticati di piazza Vittorio Emanuele II 246 VOTI - 3,219%

07 Riqualificazione area lungotevere Arnaldo da Brescia 238 VOTI - 3,114%

08 Riqualificazione terrazza sul Colosseo 236 VOTI - 3,088%

09 Riqualificazione del parco Colle Oppio e dell'area di San Martino ai Monti 223 VOTI - 2,918%

10 Riqualificazione giardino del Pincio 222 VOTI - 2,905%

11 Collegamento ciclabile Monte Ciocci - Prati 210 VOTI - 2,748%

MUN 2

01 Cassonetti interrati e automatizzati 1108 VOTI - 13,396%

02 Riqualificazione Stadio Flaminio 573 VOTI - 6,928%

03 Riqualificazione Villa Ada 374 VOTI - 4,522%

04 Riqualificazione piazza Acilia 357 VOTI - 4,316%

05 Villa Ada: parco urbano attrezzato 351VOTI - 4,244%

06 Riqualificazione Villa Ada 335 VOTI - 4,050%

07 Riforestazione del parco di Villa Ada 320 VOTI - 3,869%

08 Il Giardino dell'Arte 265 VOTI - 3,204%

09 Villa Torlonia per tutti 246 VOTI - 2,974%

10 Ripiantumazione del verde di Villa Paganini 217 VOTI - 2,624%

MUN 3

01 Rifacimento marciapiedi con mattonelle e non con l'asfalto e asfaltare tutte le strade 706 VOTI - 7,203%

02 Ponte pedonale su via Conca d'Oro - via Valsolda 446 VOTI - 4,551%

03 Roma ciclabile: riqualifichiamo le piste esistenti nel Municipio e colleghiamole tra loro 413 VOTI - 4,214%

04 Ciclabile Talenti - Jonio - Prati Fiscali - Salaria 398 VOTI - 4,061%

05 Riqualificazione area verde largo Labia 347 VOTI - 3,540%

06 Ponte Pedonale / Ciclabile Parco delle Valli / Parco Valle dell'Aniene 331 VOTI - 3,377%

07 Rotatoria incrocio via di Settebagni / via di Casal Boccone 313 VOTI - 3,194%

08 Riqualificazione di via Renato Fucini 298 VOTI - 3,041%

09 Riqualificazione di piazza Conca d'Oro 286 VOTI - 2,918%

10 Sentiero di collegamento parco delle Valli-ponte delle Valli 276 VOTI - 2,816%

MUN 4

01 Installazione defibrillatori di quartiere 557 VOTI - 6,386%

02 Ciclabile per metro Rebibbia 457 VOTI - 5,240%

03 Percorso ciclopedonale su viale Palmiro Togliatti 293 VOTI - 3,359%

04 Fiera-mente-Leo - Riqualificazione ex fabbrica penicillina 285 VOTI - 3,268%

05 Street Art a Casal Bruciato 265 VOTI - 3,038%

06 Riqualificazione stazione metro B in via Tiburtina - piazza Santa Maria del Soccorso 240 VOTI - 2,752%

07 Ristrutturazione parco Babusci come playground polifunzionale 211 VOTI - 2,419%

08 Ciclabile Tiburtina - Settecamini 195 VOTI - 2,236%

09 Eliminare il traffico da Settecamini: rotatoria tra via di Marco Simone e via Tiburtina 170 VOTI - 1,949%

10 Cervelletta: tra storia e natura 169 VOTI - 1,938%

MUN 5

01 Parco giochi e campo basket Villa Gordiani 988 VOTI - 8,229%

02 Il Parco di Centocelle tra passato, presente e futuro 635 VOTI - 5,289%

03 Riqualificazione Parco Pasolini 600 VOTI - 4,997%

04 Riqualificazione campo di calcio del parco di Villa Gordiani 466 VOTI - 3,881%

05 Riqualificazione del parco di Centocelle 440 VOTI - 3,665%

06 Riqualificazione del mercato in via Francesco Laparelli 342 VOTI - 2,848%

07 Parco Archeologico Centocelle 309 VOTI - 2,573%

08 Riqualificazione viale Palmiro Togliatti 307 VOTI - 2,557%

09 Riqualificazione parco Giordano Sangalli 305 VOTI - 2,540%

10 Restauro e riapertura dell'anfiteatro del parco Alessandrino, con relativa riqualificazione dell'area verde 271 VOTI - 2,257%

11 Il G.R.A delle famiglie a Centocelle: piste ciclabile e aree verdi con giochi inclusivi 262 VOTI - 2,182%

12 Compostiere di quartiere 262 VOTI - 2,182%

13 Sistemazione verde su via Palmiro Togliatti 236 VOTI - 1,966%

14 Riqualificazione piazza dei Gerani 228 VOTI - 1,899%

MUN 6

01 Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali a Nuova Ponte di Nona 414 VOTI - 5,939%

02 Completamento Città dello Sport - Piscina Calatrava 371 VOTI - 5,322%

03 Riqualificazione area verde Ponte di Nona 324 VOTI -4,648%

04 Nuova piscina comunale a Roma est 315 VOTI - 4,519%

05 Villa Verde - Parco Aurora via Gagliano del Capo 290 VOTI - 4,160%

06 Ricominciare dalle periferie: pista ciclo-pedonale lungo via Casilina 267 VOTI - 3,830%

07 Colle degli Abeti: riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi attrezzate con pista ciclopedonale 263 VOTI - 3,773%

08 Passerella ciclo-pedonale tra i due parchi di Nuova Ponte di Nona 224 VOTI - 3,213%

MUN 7

01 Ampliamento pista ciclabile da metro A - Anagnina al Parco degli Acquedotti 804 VOTI - 4,759%

02 Recupero mercato coperto e parcheggio multipiano via Magnagrecia 603 VOTI - 3,569%

03 Arte e cultura sotterranee zona Arco di Travertino 517 VOTI - 3,060%

04 Percorso pedonale tra via Tuscolana e la stazione Anagnina della metro A 456 VOTI - 2,699%

05 Street Par-k/t @ Appio Claudio & Quadraro 387 VOTI - 2,291%

06 Area verde Biblioteca Casa dei Bimbi 378 VOTI - 2,237%

07 Riqualificazione e ampliamento area bimbi Re di Roma 375 VOTI - 2,220%

08 Percorso pedonale protetto tra via Lucrezia Romana e la stazione Capannelle 370 VOTI - 2,190%

09 Recupero dell'area giochi e verde di Villa Lazzaroni 321 VOTI - 1,900%

10 Villa Lais - Parco 315 VOTI - 1,865%

11 Ampliamento parcheggio di scambio Anagnina 290 VOTI -1,717%

12 Riqualificazione funzionale di piazza Re di Roma 286 VOTI - 1,693%

13 Riqualificazione Villa Lazzaroni 278 VOTI - 1,646%

14 Riqualificazione del mercato storico di via Sannio 275 VOTI - 1,628%

15 Villa Lais - Recupero chiesetta ed edificio principale 250 VOTI - 1,480%

16 Illuminazione pubblica nelle via del quartiere Morena 241 VOTI - 1,427%

MUN 8

01 Riqualificazione ex Mercati Generali 519 VOTI - 6,599%

02 Montagnola - Parco delle Tre Fontane 404 VOTI - 5,137%

03 Riqualificazione Parco Scott 357 VOTI - 4,539%

04 Riqualificazione e messa in sicurezza (anche ciclabile) del collegamento Metro B Marconi e quartiere Montagnola 334 VOTI - 4,247%

05 Riqualificazione piazza Caduti della Montagnola 315 VOTI - 4,005%

06 Parco Ardeatino - Forte in Movimento 305 VOTI - 3,878%

07 Riqualificazione giardini, piazze e spazi in prossimità della stazione metro B Basilica di San Paolo 280 VOTI - 3,560%

08 Montagnola - riqualificazione di viale Pico della Mirandola 270 VOTI - 3,433%

09 High-Line di Roma: ponte ciclopedonale Garbatella - Tormarancia 258 VOTI - 3,280%

MUN 9

01 Piano di sicurezza urbana a Torrino Mezzocammino 803 VOTI - 5,268%

02 Isola ambientale quartiere Fonte Meravigliosa-Prato Smeraldo 768 VOTI - 5,038%

03 Riqualificazione area verde attrezzata - Fonte Meravigliosa 750 VOTI - 4,920%

04 Vitinia - progetto innovativo di riqualificazione urbana 510 VOTI - 3,346%

05 Torrino vivibile, tra piazza e ciclabili 371 VOTI - 2,434%

06 Riqualificazione stazione Tor di Valle della Roma-Lido 312 VOTI - 2,047%

07 Realizzazione passerella pedonale via Laurentina km 12,3 304 VOTI - 1,994%

08 Ampliamento/potenziamento del parcheggio di interscambio al capolinea metro B LAURENTINA 301 VOTI - 1,975%

09 Un verde decoroso 298 VOTI - 1,955%

10 Rifacimento manto stradale viale caduti per la Resistenza e viale caduti nella Guerra di Liberazione 296 VOTI - 1,942%

11 Percorsi ciclo-pedonali nell'area del fosso della Cecchignola, dall'Eur al Parco dell'Appia Antica 282 VOTI - 1,850%

12 Riqualificazione via del Risaro: collegamento ciclopedonale con stazione Vitinia 267 VOTI - 1,752%

13 Torrino Mezzocammino Parco degli Orti 254 VOTI - 1,666%

14 Riqualificazione del giardino Giuseppe Lima 234 VOTI - 1,535%

15 Riqualificazione di piazza Castello della Cecchignola e dell'area verde di via Giovanni Kobler 228 VOTI - 1,496%

16 Sistemazione area ex Velodromo dell'EUR con parco giochi e pista ciclabile 224 VOTI - 1,470%

17 Ciclabile dei cinque quartieri 219 VOTI - 1,437%

MUN 10

01 Cassonetti interrati come in Olanda 2731 VOTI - 16,744%

02 Riqualificazione Lungomare Ostia 1001 VOTI - 6,137%

03 Riqualificazione Lungomare Ostia 781 VOTI - 4,788%

04 Godere del mare di Roma: urban training e percorso ciclopedonale dall'Eur a Ostia 666 VOTI - 4,083%

05 Riqualificazione area antistante Stazione di Ostia Antica, eliminazione barriere architettoniche, infopoint, mobilità alternativa 610 VOTI - 3,740%

06 Percorso ciclopedonale dall'Infernetto alla spiaggia libera di Castel Porziano: Il mare di Roma 595 VOTI - 3,648%

07 Acilia: sottopasso incrocio Colombo 468 VOTI - 2,869%

08 Progetto spiagge accessibili del Lido di Ostia 456 VOTI - 2,796%

09 Riqualificazione lungomare di Ostia 447 VOTI - 2,741%

10 Piste pedonali e ciclabili Ostia Lido - Ostia Antica 362 VOTI - 2,219%

11 Riqualificazione della pineta di Castel Fusano 353 VOTI - 2,164%

12 Accessibilità delle spiagge libere del litorale di Ponente di Ostia 336 VOTI - 2,060%

13 Riqualificazione del parco della Madonnetta Acilia-Axa 328 VOTI - 2,011%

14 Riqualificazione lungomare di Ostia 325 VOTI - 1,993%

15 Rete di piste ciclo-pedonabili nel Municipio X 321 VOTI - 1,968%

16 Pista ciclabile lungo litoranea da Ostia a Torvaianica 304 VOTI -1,864%

17 Collegamento ciclabile da Acilia alla ciclabile teverina 281 VOTI - 1,723%

18 Collegamento ciclo-pedonale Giardino di Roma - Vitinia 275 VOTI - 1,686%

MUN 11

01 Riqualificazione Lungotevere della Magliana 376 VOTI - 6,797%

02 Area verde e parco giochi nell'ex fabbrica Buffetti 355 VOTI - 6,417%

03 Raddoppio via Portuense, tratto via Maiorana - piazzale della Radio 353 VOTI - 6,381%

04 Riqualificazione pista ciclabile Ponte Galeria / Fiumicino 336 VOTI - 6,074%

05 Parco del Tevere Marconi 328 VOTI -5,929%

06 Sottopassaggio ciclopedonale a Ponte Marconi 284 VOTI -5,134%

07 Marciapiede via Portuense zona Tenuta dei Massimi 272 VOTI -4,917%

08 Marciapiede e pista ciclabile da via della Magliana fino a Stazione Muratella 239 VOTI -4,320%

09 Rampa per disabili o ascensore sul ponte pedonale Portuense -Magliana 198 VOTI -3,579%

10 Trasformazioni urbane innovative: area Papareschi - Marconi 191 VOTI -3,453%

11 Quartiere Spallette 189 VOTI -3,416%

MUN 12

01 Recupero e riqualificazione Villa Pamphili 1028 VOTI - 14,736%

02 Riqualificazione ex ospedale Forlanini 534 VOTI - 7,655%

03 Rinascita Stazione Trastevere 521 VOTI - 7,468%

04 Pista ciclabile circonvallazione Gianicolense-Pisana-Ponte Galeria 397 VOTI - 5,691%

05 Riqualificazione di Villa Sciarra 391 VOTI - 5,605%

06 Riqualificazione del Mercato Rionale in piazza San Giovanni di Dio 296 VOTI - 4,243%

07 Ciclabile Gianicolense - Colli Portuensi - Portuense 268 VOTI - 3,842%

08 Realizzazione parco Valle dei Casali 260 VOTI - 3,727%

09 Percorso pedonale protetto a Villa Pamphili 241 VOTI - 3,455%

10 Riqualificazione quartiere Massimina 239 VOTI - 3,426%

11 Piazza San Giovanni di Dio: riqualificazione mercato 193 VOTI - 2,767%

MUN 13

01 Villa Pamphili in sicurezza 646 VOTI - 9,897%

02 Parcheggio sotterraneo Circonvallazione Cornelia 434 VOTI - 6,649%

03 Telecamere su isole ecologiche 291 VOTI - 4,458%

04 Riqualificazione Parco della Cellulosa 279 VOTI - 4,275%

05 Conversione ex carcere militare Forte Boccea in centro di ricerca e sviluppo delle energie rinnovabili 263 VOTI - 4,029%

06 Nuovo incrocio circonvallazione Cornelia / via della Pineta Sacchetti 249 VOTI - 3,815%

07 Riqualificazione incrocio tra via Leone XIII e via Gregorio VII 221 VOTI - 3,386%

08 Prolungamento pista ciclabile di via Gregorio XI fino alla Stazione Aurelia e sua riqualificazione 201 VOTI - 3,080%

MUN 14

01 Sviluppo quartiere Palmarola - Municipio XIV 427 VOTI - 6,820%

02 Parco Valle Santa 271 VOTI - 4,328%

03 Biblioteca e Centro Artistico Multimediale Ottavia Palmarola 250 VOTI - 3,993%

04 Ponderano - Percorso in mezzo alla natura e messa in sicurezza con telecamere 230 VOTI - 3,674%

05 Collegamento stradale diretto via Selva Candida - Casal del Marmo 230 VOTI -3,674%

06 Pista ciclabile per collegare metro Battistini - Parco Pineto - FM3 Gemelli (ingresso ciclabile) 226 VOTI -3,610%

07 Realizzazione pista ciclabile e bike sharing su Via Battistini 216 VOTI -3,450%

