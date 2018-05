"Roma sempre più pulita": così l'intervento di bonifica si trasforma in un autogol

"Roma sempre più pulita". Sembra una provocazione. Ed invece è il modo con cui Daniele Diaco, presidente capitolino della commissione Ambiente, ha scelto di far conoscere un intervento di bonifica. I protagonisti e l'operazione stessa di pulizia passano subito in secondo piano. Su facebook, dove la notizia è stata lanciata, si scatena l'immancabile reazione dei romani. Decine di commenti che sottolineano con ironia, risentimento o rabbia, quale sia lo stato di degrado in cui versa la capitale.

L'ilarità e le foto dei rifiuti

"Cos'è uno scherzo, la città è allo sbando più completo" commentano vari utenti, sottolineando la distanza tra le parole scelte per lanciare la pulizia del parco, e le effettive condizioni della Capitale. Altri prefereriscono postare in risposta le foto delle strade inondate dai rifiuti. Arrivano da ogni angolo della città. Balduina, Prati, Ostia, Bravetta, Portuense, Magliana. Le immagini di una Capitale sempre più lercia, abbondano.

Gli scontenti

C'è chi si augura che "questi altri tre anni passino in fretta" e chi arriva a sostenere che "se c'è qualcuno che vi vota nuovamente è pazzo". Ci sono anche utenti che scelgono un linguaggio più conciliante. Quasi volessero offrire un suggerimento all'amministratore penstastellato. "Così voi vi screditate e noi ci imbufaliamo non perché quello che fate non sia vero, ma perché la realtà noi la vediamo e la sentiamo con l'olfatto".

L'esasperazione dei romani

A ben vedere non c'è un solo commento che entri nel merito del lavoro effettuato al parco degli Acquedotti. Ed è forse la dimostrazione più evidente dell'esasperazione che, molti romani, vivono sulla propria pelle. L'erba alta nei prati, i rifiuti non raccolti e quelli abbandonati impudentemente, conducono sempre nella stessa direzione. Quella di una Capitale che tutto può essere tranne che una cosa: "sempre più pulita".