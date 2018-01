RomaAiutaRoma: Baldassarre lancia il secondo appuntamento per formare volontari

Al primo appuntamento previsto per formare i volontari di #RomaAiutaRoma hanno partecipato moltissime persone. Il Campidoglio ha deciso di investire su questa modalità di coinvolgimento e numerosi cittadini hanno finora mostrato il loro interessamento. Tanti sono stati infatti i romani ad essersi iscritti al corso. A dimostrazione che in città esiste, per usare le parole dell'assessore capitolina Laura Baldassarre, "una grande comunità solidale".

Com'è organizzato

Il percorso però è tutt'altro che terminato poichè è stato articolato in quattro moduli. Due ore ad incontro, in fascia tardo pomeridiana. Dalle 18 alle 20 per l'esattezza. Otto ore in tutto ma ne basteranno anche sei per ottenere l'attestato di partecipazione. Tra i temi che saranno affrontati questioni che attengono la rete dell’accoglienza di Roma Capitale, il Segretariato Sociale, la tutela delle persone fragili, le nuove povertà ed il disagio psichico.

Il primo appuntamento

“Nel primo dei quattro incontri è stato illustrato nel dettaglio il lavoro della Sala Operativa Sociale (SOS) di Roma Capitale attiva h24 – ha spiegato Laura Baldassarre – è stato inoltre descritto il contributo imprescindibile assicurato dalle associazioni e dal Terzo Settore per le strade della città. Istituzioni pubbliche e privato possono e devono infatti implementare un connubio virtuoso per rafforzare il sistema di accoglienza capitolino". In tal senso RomaAiutaRoma è pensato come "un cammino collettivo che si fonda sulla circolarità delle esperienze e sul reciproco scambio di contributi tramite un approccio aperto, multidisciplinare e in continua evoluzione che prevede anche interventi sul campo”.

Il secondo modulo

Il secondo appuntamento è fissato per il giorno 26 gennaio, sempre nella sala protomoteca del Campidoglio. A quanti vorranno parteciparvi l'assessora Baldassarre invita ad inoltre "suggerimenti, osservazioni e critiche".