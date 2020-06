Rom, Rocca (FdI): "Da Raggi ancora tante parole e pochi fatti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Come spesso accade quando i problemi di Roma arrivano in tv, la Raggi si sveglia e ringrazia il giornalista di turno come se lei fosse una cittadina qualunque e non il Sindaco della Capitale. Dichiara Federico Rocca responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia. Dopo la denuncia della vergognosa situazione del campo rom vicino alla tangenziale zona villaggio Olimpico e l’ennesimo atto vandalico nei pressi del campo di via Candoni, la Raggi rilancia il suo fantomatico e irrealizzato piano rom, ossia, trovare case e lavoro a chi vive nei campi per poi arrivare allo smantellamento definitivo. Ufficialmente i rom nei campi autorizzati sono oltre 5000 ma se consideriamo anche gli abusivi i numeri sono più del doppio. Quante case e posti di lavoro hanno a disposizione la Raggi e il M5S per questo progetto? E’ evidente a tutti – prosegue Rocca - che il piano è irrealizzabile e che i numeri diramati dal Campidoglio rappresentano il nulla rispetto al problema. 37 nuclei che hanno accettato sistemazioni diverse, 14 nuovi bambini iscritti a scuola e così via. Se la Raggi vuole giocare con i numeri, allora le ricordo che da quando si è insediata ad oggi, i bambini rom iscritti a scuola sono passati da 1.785 a 1.339 e che due su tre non vanno a scuola quindi la percentuale è vicina al 15%. La scolarizzazione non era uno dei punti cardine del piano rom della Raggi? Obiettivo fallito. Basta chiacchiere e promesse, i campi vanno chiusi definitivamente e bisogna avere il coraggio di ripartire dalla delibera che avevamo presentato come Fratelli d’Italia e che il M5S bocciò in aula con la motivazione di avere in tasca il piano perfetto. Ora è chiaro - conclude Rocca – che il piano rom dei grillini non solo è irrealizzabile ma anche discriminante per i tanti cittadini in attesa di una casa. Mentre il mandato della Raggi fortunatamente si avvia alla conclusione, la situazione dei campi rom nella città non è cambiata di una virgola.