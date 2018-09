Stop ai rom in via Ramazzini? M5s boccia richiesta della Lega. E sugli sgomberi vota con il Pd

Sì alla linea dell'accoglienza, no all'intransigenza della destra. Durante il consiglio straordinario sul centro di via Ramazzini, il M5s si schiera marcatamente a sinistra, rimandando al mittente (l'amica Lega) la richiesta di chiusura della struttura che a Monteverde ospita i senzatetto e alcune famiglie rom. Alla faccia dell'abbraccio a livello nazionale.

"Escludere dal circuito di accoglienza di Roma Capitale il centro della Croce Rossa" di Monteverde è in sintesi quanto proposto dai tre consiglieri migrati da poco da Fratelli d'Italia al partito di Matteo Salvini, Giovanni Picone, Marco Giudici e Francesca Grosseto, all'interno di una mozione che i grillini hanno bocciato all'unanimità salvo il sì solitario del consigliere M5s Claudio Cardillo.

"La percezione di insicurezza nel quartiere è pericolosamente salita - si legge nel testo - con un sensibile aumento di intimidazioni, scippi e furti a danno dei residenti". Il riferimento va all'episodio denunciato dallo stesse ente umanitario che ha portato all'allontanamento dalla struttura di 13 persone provenienti dal campo rom di Prima Porta (sgomberato il 26 luglio). E a un altro presunto tentativo di occupazione di un'area del centro, denunciato dalla Lega ma smentito dalla Croce Rossa. Sempre nella mozione i consiglieri salviniani chiedono un potenziamento dei luoghi per quanto riguarda i servizi per disabili e gli uffici della Asl. "Che sia un polo sociale di servizi e non di accoglienza". Ma i Cinque Stelle non hanno accolto l'istanza, sostenendo che "non è un problema sentito nel quadrante" e che comunque "a fine ottobre il servizio offerto terminerà come da contratto".

E' stato invece unanime l'appoggio dei grillini alla mozione presentata dai democratici, sempre in tema di accoglienza ma spostata sull'asse sgomberi ed emergenza abitativa. Contro la circolare Salvini che ha dettato le linee guida in materia di sgomberi, si chiede di "mantenere le modalità di concertazione e programmazione e di rinforzare le misure strutturali di politica dell'abitare per rendere effettivo il diritto alla casa per tutti i cittadini". Il testo è firmato dal gruppo dem di Cristina Maltese, Lorenzo Marinone, Elio Tommasetti, Daniela Cirulli e Augusto Rossi. Un atto di opposizione politica (il municipio non è direttamente competente in materia) che ha subito trovato una sponda nei pentastellati, a dimostrazione che l'alleanza gialloverde è un'esclusiva di palazzo Chigi.

"I grillini vogliono i nomadi a Monteverde, è questo quello che emerge dopo il Consiglio straordinario di oggi dove la Lega ha chiesto la chiusura del campo allestito a via Ramazzini" commentano in una nota i leghisti del parlamentino. "Il M5S inspiegabilmente si è appiattito sulle posizioni del Pd in tema di sgomberi ed emergenza abitativa, che vanno nella direzione diametralmente opposta rispetto alla circolare del ministro Salvini". Ma "i residenti sono stufi e noi continueremo al loro fianco in questa battaglia per la sicurezza di un intero quadrante cittadino".