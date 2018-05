Roghi tossici, un milione di euro dalla Regione. Raggi: "Serviranno per bonificare i campi rom"

Un milione di euro per contrastare il fenomeno dei roghi tossici. E' quanto stanziato dalla regione Lazio nell'ambito del Patto per il Lazio Sicuro nel Comitato metropolitano convocato oggi dal Prefetto di Roma. In sede sono state definite le linee di azione per l’impiego della somma, che si va ad aggiungere ai 13 milioni di euro di fondi europei promessi per avviare il protocollo della "Terra dei fuochi" già annunciato lo scorso gennaio. Tradotto: l'esercito negli insediamenti dei rom da cui provengono gran parte dei fumi, con installazione di video e tele sorveglianza e presidi h24.

Esulta la regione Lazio: "Un contributo concreto che permetterà, così come condiviso tra i membri istituzionali del Comitato metropolitano, un capillare sistema di prevenzione evitando il ripetersi di simili fenomeni criminosi, una volta pulite le aree interessate dell’accumulo di rifiuti abbandonati e poi dati alle fiamme illegalmente".

E anche la sindaca Raggi si mostra soddisfatta: "Abbiamo parlato anche dei roghi tossici, qui abbiamo ottenuto un bel risultato. A seguito delle nostre richieste la Regione e la Prefettura hanno trovato e sbloccato un milione di euro per i 'Patti della sicurezza'. Saranno destinati a bonificare i campi rom, per contrastare e prevenire il fenomeno dei roghi tossici".

Ma ancora siamo fermi alle promesse. I residenti delle periferie romane, le più colpite dal fenomeno, sono ancora in attesa di interventi concreti. Mentre continuano a respirare diossina.