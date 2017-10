"Contro i roghi tossici pronte le forze armate. Raggi e prefetto convochino comitato"

Tra le attività della Commissione parlamentare per le periferie centrale è l'impegno contro i roghi tossici. Nei giorni scorsi l'incontro il ministro Minniti e le prime richieste ufficiali, risultato degli incontri svolti nei vari quartieri nei mesi scorsi. E' il vice presidente della commissione, Roberto Morrasut, a spiegare che "sulla base delle audizioni e dei sopralluoghi compiuto in estate, la commissione ha ritenuto di informare le autorità inquirenti, il Prefetto e gli organi di Polizia del fatto che tali fenomeni appaiono evidentemente collegati ad attività illegali e criminali".

Secondo la relazione delle commissione tali attività "debbono essere stroncate anche con azioni straordinarie di Polizia, per tutelare la legalità, la sicurezza e la salute dei cittadini residenti e delle famiglie rom non coinvolte in queste attività ma soggiogate e costrette a subire il sopruso degli elementi criminali che agiscono nei campi e vanno puniti".

Morrasut spiega che "per questo il Ministro ha dato piena disponibilità ad azioni straordinarie di vigilanza h 24 e di intervento (anche con impegno delle forze armate)".

"Per attivare queste azioni - continua Morassut - occorre che (secondo le leggi vigenti) il Comitato metropolitano per l'Ordine e la sicurezza si riunisca ed esamini la necessità o meno di chiedere la Governo un intervento eccezionale. Alla luce dei fatti di Guidonia di questi giorni, ritengo che questo meccanismo debba attivarsi. Pertanto abbiamo chiesto un'immediata audizione del Prefetto di Roma in Commissione Periferie ed auspichiamo che la Sindaca Raggi ed il Prefetto stesso, che guidano pariteticamente il Comitato metropolitano, convochino l'organismo stesso per decidere gli interventi necessari e concordarli col Governo".