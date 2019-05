Rifiuti, da Roccasecca l'attacco alla sindaca Raggi: "Basta immondizia nel nostro territorio"

"Lo dice la legge. Ognuno deve provvedere allo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio". Due minuti di video messaggio sui social network (vedi in basso) per dire basta all'immondizia che arriva dalla Capitale. E' il sindaco Giuseppe Sacco, primo cittadino di Roccasecca, comune di 7500 abitanti alle porte di Frosinone a rivolgersi a Virginia Raggi.

"Ho appreso che lei vuole gestire il ciclo rifiuti facendo in modo di trasferirli fuori Roma. Un'idea geniale - ironizza Sacco - se non entrasse in conflitto con gli interessi di altri territori". Come quello di Roccasecca appunto, dove insiste da 20 anni una discarica di rifiuti che accoglie anche parte degli scarti romani che fuoriescono dai Tmb, gli impianti di trattamento meccanico biologico, oggetto di numerose proteste della cittadinanza.

"Il mio intervento - prosegue il sindaco - serve a dire che non vogliamo continuare a sopperire alle inadempienze altrui, continueremo a fare il possibile affinché il nostro territorio non sia una discarica per gli altri". E ancora, conclude Sacco, "non vogliamo creare certo un problema a Roma, città dove mi reco spesso con piacere, e che mi piacerebbe trovare magari più ordinata e senza rifiuti per strada". D'altronde, "la legge prevede che ognuno deve provvedere allo smaltimento dei suoi rifiuti nel proprio territorio".