Tmb Rocca Cencia: l'impianto è agibile solo per metà. L'appello di Ama ai romani: "Differenziate bene"

Una delle due linee di trattamento è fuori uso, sequestrata dalla magistratura che sta indagando sul rogo. Fino al termine degli accertamenti l'impianto potrà lavorare solo parzialmente. E' il bilancio di una giornata di sopralluoghi e monitoraggi tecnici sul Tmb di Rocca Cencia, colpito da un incendio nella serata di domenica.

L'impianto lavorava circa 750 tonnellate su entrambe le linee. Ora la metà va trasferita in altri impianti. Primi della lista i Tmb di Cerroni a Malagrotta. Subito dopo quelli del Lazio che già a dicembre hanno ospitato parte dell'immondizia di Roma dopo l'altro incendio, quello decisamente più rovinoso che colpì il Tmb Salario. "Le strutture dell'azienda capitolina per l'ambiente che sovrintendono ai flussi sono già al lavoro dall'alba per ottenere maggiore elasticità nei conferimenti in entrata presso gli altri impianti già utilizzati di Roma e del Lazio".

Nel frattempo, Ama rassicura chi a ragione teme l'affacciarsi dell'ennesima emergenza: "Stiamo rimodulando i servizi sul territorio per limitare al massimo i disagi derivanti da questa nuova situazione contingente che colpisce in particolare il quadrante Est della Capitale. Potenziati, in questo frangente, i servizi dedicati alla raccolta differenziata".

Poi l'appello diretto ai romani: "Ama invita i cittadini a collaborare separando e conferendo correttamente i materiali riciclabili (contenitori in plastica, vetro, carta, cartone, scarti alimentari e organici) contribuendo così a ridurre gli stock di indifferenziata da raccogliere e avviare a trattamento".