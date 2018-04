Niente più passeggiate a piedi nel centro di Roma: "Roberto Fico dovrà girare in auto"

Niente più passeggiate a piedi nel centro di Roma circondato da un nugolo di agenti della scorta. La "rivoluzione" del presidente della Camera Roberto Fico è già finita. E alle celebrazioni per la festa del 25 aprile all'Altare della Patria è arrivato con una berlina nera.

"Ogni spostamento del presidente - spiegano dal suo staff - viene concordato con le forze dell'ordine. Per comprensibili ragioni, da qualche settimana è tenuto a usare la macchina della scorta per alcuni spostamenti". Ma, viene puntualizzato, "non si tratta di auto blu".

Niente più giri a piedi come un "normale" cittadino, nè in autobus. La scelta di Fico di spostarsi con i mezzi pubblici per raggiungere Montecitorio - documentata con foto a favor di social network - era diventata subito il simbolo della battaglia grillina contro i privilegi dei politici.

Un tema che ha acceso il dibattito in rete. Specie quando, nel giorno dell'incarico per la formazione del Governo conferitogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Fico ha raggiunto il Quirinale a piedi, ma accompagnato da un cordone di protezione fatto di venti agenti, necessari per tenere a debita distanza giornalisti e passanti. Un mini corteo che ha paralizzato alcune strade del centro di Roma. E ora la terza carica dello Stato è costretta al passo indietro.