Roberta Lombardi si candida alle regionarie: "Dopo Roma scardiniamo il Lazio"

Dopo settimane di rumors è ufficiale: Roberta Lombardi si candida alle regionarie per selezionare il candidato presidente del Movimento cinque stelle alla Regione Lazio. Lo ha scritto la deputata sulla sua pagina Facebook: "Ci sono e ci metto la faccia, perché dopo Roma c'é un intero sistema da scardinare anche nel Lazio e questa é la nostra occasione, non possiamo più perderla". Il suo nome sarà quindi tra gli 'sfidanti' della consultazione web tra gli attivisti che si terrà il prossimo 14 ottobre.

La candidatura, ha spiegato ancora Lombardi, è stata avanzata "con l'obiettivo, mi auguro, di poter dare maggiore concretezza, rispetto al livello parlamentare da cui vengo, a molte delle battaglie portate avanti negli ultimi 10 anni sul territorio. E' una decisione, questa, che ho maturato nel tempo e preso con la massima convinzione e consapevolezza, conscia di quanto sia decisivo il prossimo voto in Regione per finire l'opera e cambiare davvero le cose".

Anti Raggi 'a sinistra' nelle variegate correnti pentastellate, più volte apertamente disallineata verso le scelte dell'amministrazione capitolina, la deputata scende in campo. "Questi quattro anni e mezzo in Parlamento sono stati importantissimi per il M5S, innanzitutto per le battaglie condotte, in aula e fuori dall'aula, sul territorio, nelle piazze, dove non siamo mai mancati. In questi quattro anni e mezzo come cittadina eletta ho avuto l'onore e l'opportunità di lavorare duramente e incidere su temi cruciali, come la casa, le pensioni e il lavoro. Restando fedele alle idee del M5S, restando coerente coi miei valori. Sempre. E tutto questo grazie soprattutto all'impegno, alle energie e al supporto che ogni giorno i nostri attivisti hanno messo e mettono al servizio del bene comune. A loro, così come a Beppe Grillo e a Gianroberto Casaleggio, va il mio più grande ringraziamento per la straordinaria opportunità offerta a cittadini comuni come me".

Intanto ha confermato la sua disponibilità a candidarsi anche la consigliera del gruppo Movimento 5 Stelle alla Pisana, Valentina Corrado. "Si tratta di proseguire un percorso naturale. Sono da cinque anni in Consiglio alla Pisana, conosco la macchina regionale e mi metto a disposizione per dare il mio contributo" ha detto all'agenzia Dire. Cosa ne pensa della candidatura di Roberta Lombardi? "Ha fatto questo annuncio, vedremo se ce ne saranno altri. Anzi ben vengano perché la partecipazione è sempre stata uno dei nostri cardini. Le nostre liste non sono calate dall'alto, chiunque si può candidare, quindi mi auguro ce ne siano altre".