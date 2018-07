Al via il risanamento di sei acquedotti: firmato l’accordo tra Arsial, Roma Capitale e Acea Ato2 

Ai nastri di partenza una operazione di risanamento degli acquedotti presenti sull’intero territorio cittadino. Un’operazione resa possibile grazie all’accordo siglato tra ARSIAL (Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), Roma Capitale e Acea Ato2 S.p.A. per il trasferimento degli acquedotti di proprietà ARSIAL a Roma Capitale e, della gestione, ad Acea Ato2.

Gli acquedotti interessati dal trasferimento sono sei

Sono sei gli acquedotti immediatamente interessati dal trasferimento. Si tratta delle strutture situate in zona Casaccia, Monte Oliviero, località Brandosa, Camuccini, Santa Maria di Galeria, Pian Saccoccia. Il trasferimento interesserà in breve tempo anche altre due strutture situate in Santa Brigida e Malborghetto, non appena raggiungeranno i requisiti di idoneità rilasciati dalla Asl di competenza e i presupposti previsti dall’accordo sottoscritto.

“Un’opera imponente, cinquemila cittadini potranno tornare ad essere considerati di serie A”

“Una firma storica, attesa da vent’anni, che sancisce il risanamento degli acquedotti oggetto dell’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale riguardo la presenza dell’arsenico nell’acqua – ha commentato Antonio Rosati, amministratore unico ARSIAL - Come ci eravamo impegnati quattro anni fa come Regione Lazio, si conclude oggi un’opera imponente che finalmente garantirà a circa cinquemila cittadini romani di tornare ad essere considerati di serie A come tutti gli altri”.