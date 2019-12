Riqualificata via Appia Nuova, asfalto e tombini puliti. Raggi: “Quest’anno +78% di strade nuove”

La posa del nuovo asfalto, tombini e caditoie puliti, segnaletica rifatta: via Appia Nuova riqualificata e resa dunque più sicura, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, nel tratto tra via Demetriade e via delle Capannelle.

Appia Nuova riqualificata

“Abbiamo riqualificato un tratto di via Appia Nuova, una delle principali strade di Roma nel quadrante sud est. Un intervento che sarà apprezzato non solo dai residenti ma anche da chi, venendo dai Castelli Romani, ogni mattina percorre questa strada per recarsi al lavoro nella nostra città" – ha scritto su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, sottolineando come le operazioni di restyling, siano state condotte di notte “per non creare disagi ai cittadini”.

Dalla Tuscolana all’Appia Nuova: gli interventi sulle strade di Roma sud

Un quadrante, quello a sud est della Capitale, dove gli interventi sulle strade non sono mancati.

“Ci siamo occupati di via Tuscolana, da piazza di Cinecittà a via Santa Maria del Buon Consiglio. Sempre a via Appia Nuova sono stati riqualificati altri tratti: da via delle Cave a viale Furio Camillo e in direzione del Grande Raccordo Anulare. E nel 2020 – ha promesso la Sindaca - i lavori continuano".

Strade nuove, Raggi: “In due anni riqualificato oltre 1 milione mq asfalto”

Dal Comune rivendicano il successo del piano “Strade Nuove”.

“Nel 2019 + 78% di #StradeNuove rispetto all’anno precedente. In due anni abbiamo riqualificato oltre 1 milione di metri quadrati di asfalto. Tutto ciò – ha scritto Raggi - significa più sicurezza per i cittadini che ogni giorno vanno al lavoro, accompagnano i figli a scuola o per automobilisti, motociclisti e appassionati di bici che percorrono le strade".

"Siamo arrivati a questo risultato – ha spiegato la Sindaca - grazie a un’efficace programmazione degli investimenti: negli ultimi due anni abbiamo stanziato, infatti, più di 250 milioni di euro per cantieri che sono partiti o che prenderanno il via nel 2020. Abbiamo impostato un lavoro che ha già portato risultati importanti. Andiamo avanti così”.