Coronavirus, a breve i rimborsi degli abbonamenti Atac: sarà usata la formula dei voucher

Atac ha già creato un'apposita pagina web dove gli utenti potranno caricare le domande. Manca solo l'ok finale nella conferenza Stato-Regioni alla procedura definitiva da attuare, valida e uniforme a livello nazionale. Così il rimborso agli abbonamenti del trasporto pubblico, per Roma e Lazio di Atac e Cotral, saranno realtà.

L'annuncio era già partito durante l'emergenza coronavirus: a titolo di risarcimento per il periodo del lockdown che ha costretto i cittadini in casa, i ticket di bus e metro verranno rimborsati. Sono passate settimane, non senza solleciti da parte delle associazioni di categoria, e ora finalmente l'iter, salvo sorprese, è in dirittura d'arrivo.

Secondo quanto apprende RomaToday, la formula utilizzata sarà quella di voucher validi due mesi e spendibili fino a tutto l'anno 2021, che potranno o prolungare l'abbonamento esistente o essere utilizzati a parte. Il tutto dovrebbe essere definitivo entro metà luglio.

Intanto Atac ha creato la pagina rimborsimetrebuscovid.atac.roma.it, precisando che ancora però non è possibile fare domanda. Tocca attendere ancora qualche giorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le disposizioni indicate dal decreto nazionale - si legge sulla pagina - devono essere declinate per gli abbonamenti Metrebus Roma e Lazio di concerto tra Atac, Cotral e Trenitalia in sintonia con la Regione Lazio e Roma Capitale. Entro pochi giorni il processo sarà definito e le richieste potranno essere presentate tramite la piattaforma".