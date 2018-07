Via Scorticabove, un immobile del Comune ai rifugiati? L'assessore apre: "Chiesto parere dell'Avvocatura"

"Chiederemo subito all’Avvocatura la fattibilità giuridica di una soluzione che consenta di ospitare in unico immobile queste persone". E così il Campidoglio grillino apre ai rifiugiati di via Scorticabove. Si è tenuto questa mattina uno degli appuntamenti del tavolo tecnico tra i 120 migranti sfrattati da un immobile di San Basilio e l'amministrazione locale.

Rappresentati da associazioni per il diritto all'Abitare e sindacati - da Asia Usb ai Blocchi Precari Metropolitani - i sudanesi hanno chiesto fin da subito che la loro comunità non venisse smembrata, rigettando la sola soluzione prospettata dal Campidoglio: stanze separate nel circuito di prima accoglienza. Un passo indietro per loro che stanno in Italia da oltre dieci anni. E che quella fase, quella dei centri, l'hanno già passata.

La proposta, per il momento, rimane quella. Che loro continuano a rifiutare, dormendo per strada. Ma l'assessore alle Politiche Sociali sta tentando dei passi, seppur minimi, verso le richieste avanzate dal gruppo. Nell'immediato è stato offerto uno spazio dove i sudanesi possano incontrarsi per non perdersi. Potrebbe essere la stessa sala dell'assessorato di viale Manzoni dove si sta tenendo il tavolo con le associazioni. I dettagli verranno definiti qualora la comunità accetti la proposta.

Mentre più a lungo termine si pensa a un immobile dove far partire una sperimentazione modello "cohousing" tramite, spiega l'assessore Baldassarre, "una progettualità ad hoc che ne tuteli l’idea di comunità anche alla luce della specifica normativa regionale e nazionale". Le associazioni hanno presentato un progetto, alla luce della legge vigente sulla rigenerazione urbana (la n.7 del 18 luglio 2017). E il Comune ha risposto con richiesta scritta di parere ai legali capitolini. "La normativa già parla chiaro sulla possibilità di utilizzo di beni immobili pubblici a questo fine" spiega Federica Borlizzi, di Alter Ego. "Come associazioni abbiamo lavorato a un progetto che verrà presentato pubblicamente a breve". Mentre il confronto con il Campidoglio prosegue. Il prossimo incontro in viale Manzoni è previsto per il 6 agosto.