Botta e risposta sui rifiuti, Zingaretti: "Il Comune se ne frega". Raggi: "Chiacchere elettorali"

"La Regione ha un problema di impiantistica per i rifiuti non per caso, ma perchè qualcuno se ne frega di questo tema". E quel qualcuno non esplicitato è il Comune di Roma. Nicola Zingaretti non le manda a dire. Dalla Città dell'Altra Economia lascia spazio a qualche inciso polemico diretto all'amministrazione grillina.

Il tema è presto detto: i rifiuti. Il tira e molle sulle responsabilità sulla continua emergenza romana va avanti da mesi, con la Pisana che accusa il Campidoglio di non aver indicato siti per impianti di smaltimento, e il Campidoglio che ribatte sventolando il piano rifiuti zero con strutture per la solo lavorazione del compost. "Chi governa la città più importante di questa Regione preferisce mandare rifiuti in tutta Italia" attacca ancora Zingaretti.

Ma Raggi ribatte su Twitter. "A @nzingaretti rispondo con fatti:nostro Piano rifiuti approvato nel 2017 in meno di 9 mesi da nostro inizio. Quello della Regione è aggiornato al 2012 quando ancora c’erano Malagrotta e Polverini. Nel 2016 Tar ha condannato Regione inadempiente. Resto sono chiacchiere elettorali"