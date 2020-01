Raggi a Malagrotta, quando la sindaca gridava: "I politici fanno sempre l'opposto di quello che dicono"

Sei anni fa. Aprile 2014 per l'esattezza, a un mese dalle elezioni europee. La sindaca Raggi prende la parola da un palco allestito a pochi metri dall'ex discarica di Malagrotta. Con lei il consigliere Enrico Stefàno, il presidente dell'aula Giulio Cesare Marcello De Vito, e negli interventi precedenti anche Beppe Grillo, i parlamentari Stefano Vignaroli e Paola Taverna, Roberta Lombardi. Il nucleo delle origini, quello cresciuto a pane e "mai più Malagrotta a Roma", e che oggi si ritrova con una sindaca che proprio a due chilometri dall'ex cava più grande d'Europa di discarica ne farà un'altra.

Ne è passato di tempo. Un'era politica fa. Lo si capisce dalle parole di Raggi in questi tre minuti di intervento. "Siamo in un territorio massacrato dai rifiuti e dalla cattiva amministrazione" tuona infervorata. "In campagna elettorale si presentavano come il nuovo che avanza, e invece sono in perfetta continuità con i precedenti". E ancora: "Ci hanno fatto credere che chiudevano Malagrotta e invece l'industria intorno funziona ancora, è gravissimo". Poi una stoccata ai giornalisti, forse l'unica costante negli anni: "Ci troviamo a combattere la mala informazione". Infine la frase che oggi, alle luce delle ultime scelte fatte e delle promesse mancate, davvero suona come un boomerang: "Ci troviamo di fronte a persone che fanno sempre l'opposto di quello che dicono".