Rifiuti, da lunedì stop ai trasferimenti ad Aprilia: rischio emergenza per le strade

Nei prossimi giorni la gestione dell'immondizia romana sarà costretta ad assorbire un nuovo contraccolpo. Da lunedì la Rida Ambiente, società titolare di un impianto di trattamento ad Aprilia, non riceverà più le circa 300 tonnellate della Capitale. La decisione è scritta nero su bianco in una lettera inviata dall'azienda all'Ama e alla Regione Lazio ed è il risultato di un lungo braccio di ferro con l'ente presieduto da Zingaretti relativamente alla mancanza di un luogo dove conferire gli scarti del materiale lavorato.

Senza uno sbocco di servizio adeguato, la posizione, non è possibile sopperire alla mole di materiale stoccato nell'impianto. Da qui la decisione di ridurre le quantità da trattare. Il taglio parte proprio da Ama, che smaltisce rifiuti prodotti fuori dall'Ato di riferimento del Tmb, quello di Latina. In merito Rida Ambiente si è più volte fatta forte di una sentenza del Tar del Lazio del marzo del 2016 che chiedeva alla Regione di indicare entro 180 giorni i luoghi in cui conferire gli scarti. Ma ciò non è avvenuto, la denuncia. La società porta i suoi scarti in diversi impianti fuori regione, ma negli ultimi mesi la disponibilità è diminuita.

I rifiuti romani, circa 2700 tonnellate al giorno di indifferenziata, resteranno fuori dall'impianto di Aprilia. Ad Ama il compito di trovare delle alternative. E se il 27 settembre scorso è stato messo nero su bianco un accordo per 18 mesi che permetterà alla municipalizzata capitolina di trattare 1250 tonnellate al giorno nei Tmb di Malagrotta, 600 nei festivi, per un massimo di 8.100 tonnellate alla settimana, le grane all'orizzonte non sono finite. A novembre anche l'autorizzazione regionale a portare i rifiuti in Austria negli impianti della società Enki potrebbe non essere rinnovata. Altre 700 tonnellate alla settimana, 100 al giorno, senza una collocazione.

È così che potrebbe tornare necessaria l'autorizzazione rilasciata nel luglio scorso dalla Regione all'utilizzo a Rocca Cencia del tritovagliatore affittato dal Colari a Gino Porcarelli. Un impianto che attualmente lavora poco meno di 150 tonnellate al giorno ma che potrebbe arrivare potenzialmente a 1100. Di fronte alle accese proteste dei residenti, proprio a Rocca Cencia c'è anche il Tmb dell'Ama, l'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari ha assicurato che non è nelle intenzioni dell'amministrazione utilizzarlo. L'autorizzazione, però, è stata rilasciata.

Intanto, a fare notizia, sono ancora le condizioni delle strade della Capitale che ormai sembra essersi abituata a ciclici rallentamenti nella raccolta dei rifiuti. Dalla situazione del II Municipio, ne è nato un vero e proprio scontro tra istituzioni. In cima alla lista delle criticità, la raccolta differenziata 'porta a porta' a San Lorenzo. La presidente Francesca Del Bello e l'assessore all'Ambiente Rino Fabiano hanno scritto una lettera al direttore generale Stefano Bina. “La situazione risulta ormai drammatica sia negli androni per le utenze private che sui marciapiedi per le utenze commerciali. I rifiuti non vengono raccolti per periodi anche di dieci giorni richiamando pertanto la presenza di ratti e blatte che mettono in pericolo la salute dei cittadini” si legge. E nemmeno “la realizzazione dell'isola mobile”, scrivono ancora, ha risolto una situazione che resta “gravemente critica”.

Un incontro urgente è stato richiesto anche alla sindaca Virginia Raggi. A San Lorenzo "per un anno e mezzo il Muicipio è stato costretto a gestire in emergenza un servizio che si è dimostrato fin dall'inizio inefficiente e pieno di carenze organizzative” scrivono in una seconda lettera. “A questa situazione si aggiunge la condizione gravissima in cui versano i quartieri di piazza Bologna, Italia-Lanciani, Villaggio Olimpico e Flaminio: i cassonetti non vengono svuotati con regolarità ed i rifiuti vengono abbandonati intorno ad essi anche per giorni”.

“La presidente Del Bello avrebbe dovuto scrivere la lettera all'ex sindaco Marino” la replica dell'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari che ha inserito gli appelli ufficiali della Giunta municipale nella sua rassegna sulle 'fakenews' pubblicate dai giornali. “Il progetto fu avviato nel luglio del 2015 quindi la presidente dovrebbe contestare se stessa, il suo sindaco e il suo partito che hanno avviato un modello aberrante di porta a porta. Aberrazioni che noi vogliamo superare con il sistema delle piazzole” perché, conclude l'assessora, “Ama non dovrebbe entrare in cortili di proprietà privata”.

A tenere banco nella giornata di ieri anche i dati sulla raccolta differenziata. Ama, con una nota, ha rivendicato un incremento dell'1,6% rispetto al 2016 con un passaggio da 42,9% a 44,5%. Un passo avanti che comunque non lascia intravedere quell'accelerata che servirebbe (la stima era 48% entro la fine dell'anno) per far raggiungere alla città la quota del 70% entro il 2021. Un passaggio importante: più aumenta la differenziata meno rifiuti 'tal quale' vanno trattati.