Rifiuti: scontro tra Raggi e Pizzarotti, l'ex grillino fa arrabbiare la sindaca

E' scontro tra Virginia Raggi e Federico Pizzarotti. Il Natale non ha portato serenità tra la sindaca di Roma e il primo cittadino di Parma. Il motivo del contendere sono i rifiuti, quelli della Capitale, che potrebbero finire nell'inceneritore del capoluogo emiliano. L'ipotesi, più che probabile, dovrà passare il 28 dicembre per la ratifica della Giunta regionale e, in caso tocchi ufficialmente a Parma, dal suo Consiglio comunale.

Una questione, però, che ha fatto storcere il naso a Pizzarotti: "Chi è più inefficiente chiede sostegno a chi è efficiente, ma questo è un alibi che non deve diventare un fatto sistematico. Avrei gradito una telefonata del sindaco Raggi, ma sappiamo bene che i rapporti umani non sono nelle corde di molti esponenti del Movimento", ha detto il sindaco di Parma (qui l'intervento completo).

Un'uscita, la sua, che ha colto in contropiede Raggi. La Sindaca, tuttavia, non ha voluto mandarle a dire lanciando una frecciata all'ex compagno nel M5s: "Come sapete bene, gli accordi in tema di rifiuti sono tra Regioni...Poi se ho qualcosa da dire io generalmente la dico in faccia, non tramite giornali. Sono abituata così", ha detto ai giornalisti, 24 ore dopo, alla messa della vigilia di Natale all'ostello della Caritas.

Poco prima anche Pietro Calabrese, consigliere comunale capitolino M5S, aveva attaccato il sindaco di Parma: "Caro Pizzarotti, sono lontani i tempi in cui si lavorava tutti insieme per denunciare ogni responsabilità del PD, ora ti presti anche al teatrino delle loro falsità. Eppure conosci perfettamente la normativa, hai ben presente che l’equilibrio sulla chiusura del ciclo dei rifiuti deve essere garantito tramite un Piano regionale, quindi sai che le vere inefficienze finora sono state della Regione Lazio, dal 2013 amministrata dal PD. Non puoi averlo dimenticato".