Rifiuti, Ama: "Regione inadempiente". La replica: "Scarica le sue responsabilità"

Dopo mesi di braccio di ferro tra Regione Lazio e Roma, torna ad accendersi lo scontro sui rifiuti. Questa volta, a puntare il dito contro l'ente guidato da Nicola Zingaretti non è il palazzo Senatorio di Virginia Raggi, che ha avviato il secondo mandato del governatore nel segno della collaborazione, ma l'Ama che nelle ultime settimane ha dovuto far fronte ad un "eccezionale incremento" nella produzione di rifiuti.

L'azienda capitolina, con una nota diffusa ieri in serata, ha lanciato una richiesta d'aiuto ma con polemica: "Preso atto del perdurare della produzione eccezionale dei rifiuti e constatato che, nonostante i ripetuti appelli, la Regione non è ancora riuscita a rendere effettivamente fruibili le potenzialità impiantistiche già esistenti sul territorio regionale, ha chiesto alla Regione Lazio di attivare un accordo temporaneo con la Regione Puglia per il trattamento delle eccedenze di produzione".

Non si è fatta attendere la replica: "L'Ama cerca di nascondere le sue inefficienze organizzative cercando di scaricare la propria responsabilità sulle istituzioni" esordisce la nota. "Dopo aver sbagliato la pianificazione del servizio di gestione dei rifiuti di Roma, ormai sono mesi che non riesce a gestire neanche l'ordinario, mentre i suoi impianti lavorano al di sotto delle potenzialità".

Soluzioni "a breve termine" e "di lungo periodo" continua la nota sono state trovate da "Regione e Campidoglio": la proroga dell'accordo con òla regione Abruzzo "per oltre 39.000 tonnellate di rifiuti Ama e ieri è stata chiesta alla Regione Puglia, nell'ambito dell'Accordo fra le due regioni, la disponibilità ad accogliere altri rifiuti indifferenziati della città di Roma. Le istituzioni stanno facendo la loro parte, sarebbe opportuno che anche i vertici dell'azienda capitolina facessero il proprio lavoro".

Dal canto suo Ama ha sottolineato il lavoro svolto: "Circa 10mila tonnellate di rifiuti urbani raccolti, interventi mirati di pulizia e spazzamento su oltre 40mila postazioni intorno ai cassonetti stradali e su più di 12mila punti nevralgici". E ancora: "Squadre ad hoc, con veicoli di supporto piccoli e grandi, hanno garantito servizi aggiuntivi e mirati di pulizia, in particolare in aree del XIV municipio tra cui Balduina, Torrevecchia, Pineta Sacchetti, Primavalle e Medaglie d’Oro". Zone dove proprio ieri i cittadini esasperati hanno versato davanti alla sede del municipio cumuli di rifiuti.

Gli impianti romani, assicura Ama "lavorano a pieno ritmo" e qualora servissero ulteriori sforzi "l’azienda è pronta anche ad attivare in via temporanea, qualora la maggior produzione di rifiuti persistesse, il piccolo trito-vagliatore di proprietà, utilizzabile, come noto, in caso di necessità".

A sollevare la situazione romana, il ritorno in funzione della linea di incenerimento di San Vittore "che è stata in manutenzione nei giorni scorsi" e "già da ieri sera è tornata in funzione".