Salvini accanto ai secchioni pieni torna all'attacco di Raggi: "Qualcosa a Roma non cambia mai"

"Si riparte da Roma ma qualcosa non cambia mai". Matteo Salvini, leader della Lega, torna ad attaccare sui social network la sindaca Virginia Raggi sul tema dei temi: i rifiuti.

Posta una foto su Facebook che lo ritrae accanto a dei cassonetti stradali pieni di immondizia non raccolta, e approfitta del dibattito appena partito per la ricandidatura della sindaca nel 2021 per tornare sulla scena.

Sul tema rifiuti Raggi è intervenuta più volte negli ultimi tempi. Ieri a Radio 24: "È andato tutto bene nella fase 1 dell'epidemia, ora Ama ha ripreso la sua attività, stiamo ricominciando a camminare con occhi diversi, una città che non deve essere sporcata da qualche zozzone".

La sindaca ha poi replicato direttamente al leader della Lega: "Salvini non ha mai lavorato, sono 26 anni che fa il parlamentare, non si è mai confrontato con problemi reali".