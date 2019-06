Rifiuti, Salvini attacca: "Gabbiani che sembrano mostri. Il Comune tolga immondizia, non se ne può più"

Dai topi ai gabbiani il passo è brevissimo, specie se le strade da settimane sono piene di rifiuti. E allora il leader della Lega Matteo Salvini approfitta per sferrare l'ennesimo attacco alla sindaca Virginia Raggi. "Eccomi sui tetti di Roma" twitta il ministro dell'Interno con un video diffuso sui social network.

"Torno giù in ufficio ma mi occupo di sicurezza e ci sono dei gabbiani che non sono gabbiani...sono mostri". Poi l'appello, che suona di spallata diretta all'amico-nemico a Cinque Stelle. "Mi appello al comune di Roma togliete l'immondizia dalle strade perchè non se ne può più".

Non è la prima volta che il ministro entra a gamba tesa nelle vicende romane. Dalle questioni contabili del Salva Roma, la misura per rinegoziare il debito storico di 12 miliardi inserita nel decreto Crescita ma non nella formulazione originaria confezionata dai grillini, al capitolo decoro. Buche e rifiuti in testa.