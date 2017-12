Rifiuti, Ama rassicura: "Pulizia e raccolta anche a Natale e Santo Stefano. Tmb aperti su due turni"

Ama fa i salti mortali per scongiurare l'emergenza rifiuti, ormai un classico di Natale da quando Roma dipende dagli impianti di smaltimento fuori regione. Si corre ai ripari assicurando, anche nei giorni festivi, "i servizi di pulizia, spazzamento, raccolta differenziata dei rifiuti e il regolare funzionamento del ciclo impiantistico a disposizione per la selezione e il trattamento", come riferito dall'azienda in una lunga nota stampa.

Si parte quindi domenica 24 dicembre, e per fare fronte all’incremento tipico di carta e cartone dei pacchi regalo, Ama effettuerà servizi straordinari di raccolta dedicata nelle vie a più alta densità abitativa e commerciale di tutto il territorio comunale. In particolare, si legge in nota, "sarà assicurata anche domenica 24 dicembre e a Santo Stefano la raccolta degli involucri in carta e cartone per 4.500 utenze non domestiche (negozi di abbigliamento, bar, ecc.) di oltre 220 strade e piazze del Centro Storico".

E ancora, per lunedì 25 dicembre (Natale) e martedì 26 dicembre (Santo Stefano), "saranno complessivamente operativi sul territorio oltre 3.500 addetti (operatori, autisti, meccanici, ecc.)", con le officine aziendali "regolarmente aperte con due turni di lavoro (mattina e notte) a Natale e h24 (mattina, pomeriggio, notte) a Santo Stefano per assicurare le attività di manutenzione dei veicoli".



"Saranno in funzione anche gli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata (scarti alimentari e organici a Maccarese; multi-materiale a Rocca Cencia, via Laurentina e Ponte Malnome)" assicurano ancora da via Calderon de la Barca. "In entrambi i due giorni festivi, inoltre, saranno assicurati 2 turni di lavoro (mattina e sera) presso gli impianti Ama per il trattamento dei rifiuti indifferenziati: i TMB di via di Rocca Cencia e di via Salaria". E dovrebbe funzionare a pieno regime anche i due Tmb di Manlio Cerroni. O almeno, così "è stato assicurato ad Ama".



Regolarmente attivi tutti i consueti presidi di pulizia, spazzamento, svuotamento cestini delle aree più frequentate del Centro Storico: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Venezia, Fori Imperiali, ecc. A seguire le operazioni sul territorio, saranno poi presenti tecnici preposti Ama che monitoreranno il servizio in tutti e 15 i municipi. Per concludere, i 14 centri di raccolta aziendali osserveranno i seguenti orari:

domenica 24 dicembre dalle 7 alle 12; lunedì 25 dicembre chiusi; martedì 26 dicembre dalle 7 alle 12.

Per eventuali emergenze, è a disposizione dei cittadini il Pronto Intervento Ama, attivo 24 ore su 24, ai numeri 0651693339/3340/3341.