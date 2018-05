"Assurdo i rifiuti di Roma da noi": i 5 stelle pugliesi rallentano l'aiuto a Raggi

Roma non viene nemmeno nominata. Ma nella nota del gruppo regionale del Movimento cinque stelle della Puglia, il riferimento alla città amministrata dalla grillina, e 'collega di movimento', Virginia Raggi è chiaro: "È assurdo pensare di accogliere rifiuti da altre regioni quando in Puglia si è fatto poco o nulla per chiudere il ciclo dei rifiuti" scrivono in una nota gli otto consiglieri regionali del M5S Puglia, Rosa Barone, Gianluca Bozzetti, Cristian Casili, Mario Conca, Grazia Di Bari, Marco Galante, Antonella Laricchia e Antonio Trevisi.

Il riferimento è alla recente richiesta avanzata dalla Regione Lazio, spinta con forza, e anche con qualche polemica, dalla municipalizzata capitolina che gestisce la raccolta dell'immondizia nella capitale, l'Ama, di inviare circa 300 tonnellate al giorno.

"Più volte" continuano i pentastellati "abbiamo denunciato la carenza di impianti pubblici per conferire la differenziata. Ci sono impianti privati molto grandi che vanno al di là della capacità dei singoli comuni, mentre bisogna cercare di dare ordine e costruire impianti pubblici di piccola taglia che soddisfino i fabbisogni delle amministrazioni comunali" continuano i pentastellati che spiegano di aver presentato la legge 'Verso un'economia circolare a rifiuti zero', per "trasformare i rifiuti in risorse" in linea con gli obiettivi che si è posta la capitale a Cinque Stelle due anni fa.

Le dichiarazioni del gruppo pugliese hanno suscitato reazioni anche a Roma. "Il Gruppo dei 5 Stelle della Regione Puglia, con il comunicato di oggi, è stato molto chiaro. No ai rifiuti che arrivano da Roma. L'incapacità della Raggi pure su questo tema ha ormai stancato anche i grillini delle altre regioni" scrive in una nota il Vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.

"Oggi i consiglieri pugliesi 5S bocciano la possibilità di ricevere i rifiuti raccolti da Ama" dichiara in una nota Giulio Pelonzi, capogruppo comunale del Pd. "I giochetti della sindaca Raggi e del M5S finiranno per impedire ogni soluzione per Roma e lasceranno che la città venga sommersa dai rifiuti".