Rifiuti, Zingaretti: "Dalla Giunta Raggi parecchi casini"

"Non voglio fare polemiche perché sono il presidente di tutti e non credo che Raggi sia una mia avversaria, chi governa deve pensare al bene comune. Però non c'è dubbio che di casini ne stanno facendo, e parecchi". Arriva nel corso di un intervista a Radio Radio l'affondo del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all'amministrazione pentastellata. L'occasione è fornita dalle recenti polemiche relative alla richiesta di Roma di poter smaltire i propri rifiuti negli impianti dell'Emilia Romagna. "Stiamo facendo di tutto per aiutare Roma" le parole del governatore, in corsa per la riconferma. "Su richiesta di Ama, l'amministrazione regionale ha interrogato l'Emilia Romagna per ospitare una quantità di rifiuti. Noi abbiamo agito su richiesta dell'amministrazione comunale di Roma".

Zingaretti ha spiegato la sua visione in merito: "Crediamo che Roma abbia bisogno di impianti, perché è la Capitale europea che ha la più bassa percentuale di rifiuti trattati sul proprio territorio perchè non ha impianti" ha continuato. "Roma dice: 'No, noi siamo in grado di risolvere questo problema in pochi anni'. Però intanto la differenziata langue". Poi precisa: "Abbiamo dato milioni di euro per aumentare la raccolta differenziata. Le Regioni fanno la programmazione, siamo in attesa di capire quali sono le scelte, formalmente mai arrivate, che la capitale vuole fare. Dovremmo anche evitare di trasformare qualsiasi dialettica tra istituzioni in polemica. Quando l'amministrazione comunale ha bisogno di aiuto io mi attivo per darglielo".

Così parte l'affondo: "Non voglio fare polemiche perchè sono il presidente di tutti, anche dei cittadini di questa mia bellissima città e non credo che la giunta Raggi sia una mia avversaria perché chi governa deve pensare al bene comune. Però non c'è dubbio che di casini ne stanno facendo, e parecchi. Mi dispiace che il M5S abbia la faccia tosta in Emilia Romagna di negare quello che lo stesso partito Cinque stelle fa a Roma, cioè richiedere, altrimenti Roma non ce la fa, aiuto all'Emilia Romagna".

Nei giorni scorsi il Movimento cinque stelle aveva puntato il dito contro la Regione, attribuendole la responsabilità del trasferimento dei rifiuti romani in Emilia-Romagna. Sul blog di Beppe Grillo era comparso un articolo firmato dal deputato Vittorio Ferraresi: "La Regione Lazio governata da Zingaretti (a guida PD) ad oggi non ha un piano rifiuti aggiornato (ebbene sì, la gestione dei rifiuti è di competenza delle Regioni) così appena la Toscana (a guida PD) a causa di una grave inchiesta ha dovuto sospendere gli accordi sullo smaltimento con il Lazio tutta la Regione è andata in tilt" ha scritto. "La Regione Lazio è dovuta quindi correre ai ripari con una richiesta fatta ad altre regioni, richiesta resa possibile dall'approvazione dello "Sblocca Italia" (votato da PD e Forza Italia in questa legislatura) che ha permesso l'export di rifiuti in tutto il Paese".

Immediata la replica dell'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Maurizio Buschini: "Anche oggi il Movimento Cinque Stelle, per voce del deputato Ferraresi, ci propina una serie di falsità sulla questione rifiuti a Roma. Il deputato grillino infatti sostiene che, nell’ordine, a Roma non esiste una emergenza rifiuti, che il Comune non è praticamente competente per la gestione e che si tratta semplicemente di un’intesa tra il Lazio e l’Emilia-Romagna. Affermazioni facilmente confutabili da un atto ufficiale, protocollato il 7/12/2017 con cui Ama, società del Comune di Roma, chiede l’attivazione di un accordo interregionale tra il Lazio e l’Emilia Romagna per il conferimento dei rifiuti romani. Un atto che quindi dimostra senza ombra di dubbio l’esistenza di un problema rifiuti a Roma, la responsabilità diretta di Roma Capitale e la volontà di Ama, e quindi del Comune, di chiedere alla Regione Emilia-Romagna di accogliere i propri rifiuti".