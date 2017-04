"Roma paga per mandare i rifiuti all'estero, l'Austria si arricchisce due volte"

Roma ha un problema nello smaltimento dei suoi rifiuti e li porta all'estero arricchendo l'Austria. La Bbc dedica uno spazio alla 'monnezza' romana. Non solo la denuncia che, ormai cicilicamente, molti giornali del mondo hanno lanciato stigmatizzando l'immagine di una Capitale incredibilmente sfregiata dalla sporcizia. La Bbc si concentra sulla decisione delle istituzioni capitoline di portare una parte dei rifiuti prodotti all'estero, in particolare in Austria. Roma, spiega la Bbc, paga l'impianto EVN di Zwentendorf, nei pressi di Vienna, per smaltire circa 70 mila tonnellate di rifiuti all'anno. L'impianto trasforma gli scarti in energia elettrica guadagnandoci due volte.

Il video parte con la giornalista inglese Bethany Bell che da dietro una montagna di scatoloni e rifiuti a Campo de' Fiori afferma: "Questo posto ha un problema di rifiuti. E' difficile da credere ma questa è Roma". Ci sono i gabbiani a terra che si contendono brandelli di cibo con i piccioni, i cassonetti rovesciati, i cestini stracolmi. Non manca una critica alla sindaca Virginia Raggi: "Aveva promesso di ripulirla. Ma è facile vedere cestini pieni di rifiuti". E ancora: "Discariche e impianti di trattamento sono saturi".

Così Roma carica tre volte alla settimana 700 tonnellate di immondizia sui treni e le spedisce oltre le Alpi. Nell'impianto in Austria, la denuncia della Bbc, i rifiuti vengono bruciati producendo un gas che viene impiegato per generare vapore. Quest'ultimo va ad alimentare una centrale fornendo energia a 170 mila case. Un servizio che Roma paga 138 euro a tonnellata per un totale di 14 milioni di euro all'anno. Secondo il gestore dell'impianto, però, non si tratta di una scelta assurda in quanto rientra nella strategia dell'Unione Europea per ridurre l'interramento in discarica, inquinante in termini di emissioni di Co2. La polemica, però, resta alta: Roma ha un problema di rifiuti. Non si salva nemmeno la 'Roma bene'. Nemmeno "Prati, vicino al Vaticano" scrive la Bbc.