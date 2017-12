Rifiuti, Roma chiede aiuto all'Emilia-Romagna: "La capitale è in difficoltà"

Roma chiede aiuto alla Regione Emilia-Romagna per smaltire i propri rifiuti. Con le festività natalizie alle porte, la raccolta sempre più in difficoltà e la Toscana che ha chiuso i propri impianti, la Capitale tenta altre strade. Lo ha spiegato il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a margine della presentazione del rapporto economico sull'economia regionale che si è tenuto oggi a Bologna. "Ci è arrivata ieri una richiesta della Regione Lazio tramite l'azienda che gestisce lo smaltimento e il ciclo dei rifiuti (l'Ama, ndr), il nostro assessore Paola Gazzolo sta valutando la lettera. Credo ci sia la capitale in grossa difficoltà" ha affermato.

"Viste le feste" ha aggiunto "ci chiedono se siamo disponibili a raccogliere e smaltire una parte dei rifiuti in eccedenza su Roma, con un rischio di emergenza. Ora valuteremo cosa fare, l'abbiamo fatto due anni per la Liguria e un anno fa per la Puglia: mediamente, siamo sensibili a prendere in considerazione queste richieste quando le quantità sono poche e per poche settimane".

Precisa però Bonaccini: "Certo, è curioso che ci venga chiesto in una terra dove la capitale è governata dai 5 Stelle, che ogni volta ci fanno la morale sul tema dei termovalorizzatori. Comunque, noi come istituzione non siamo tra quelli che selezionano in base alle appartenenze politiche. Lo abbiamo già fatto con Liguria e Puglia che erano due Regioni governate non dalla stessa parte politica".

Da Bonaccini non arriva una netta chiusura, ma una critica. "Valuteremo, anche se non possiamo diventare il riciclo di tutti quelli che non hanno in passato saputo programmare o che anche oggi non riescono a smaltire".