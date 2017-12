L'Emilia Romagna salva Roma: brucerà i rifiuti della Capitale per un tempo limitato

Roma lercia avrà l'aiuto dell'Emilia Romagna. Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha sciolto la riserva e ha deciso di accogliere i rifiuti della Capitale. "Lo facciamo – ha detto Bonaccini – per solidarietà istituzionale e senso di responsabilità di fronte a difficoltà che non possono continuare a ricadere sui cittadini".

A bruciare i rifiuti di Roma saranno i termovalorizzatori di Parma, Modena e Granarolo nel bolognese, individuati d’intesa con gli amministratori locali. Smaltiranno non più di 15mila tonnellate complessive (5mila per ogni impianto) di rifiuti indifferenziati provenienti dalla Capitale. L’impegno dunque non supererà i 43 giorni pieni. In caso di giornate senza smaltimenti o con smaltimenti parziali, l’atto della Giunta fissa comunque in massimo 60 giorni effettivi l’impegno regionale a partire dal primo conferimento negli stabilimenti individuati.

Si chiude così una polemica che ha caraterizzato tutte le feste. Le difficoltà croniche nella chiusura del ciclo dei rifiuti della Capitale, avevano spinto il Comune a chiedere alla Regione autorizzazioni per portare i rifiuti fuori regione. Un piano B che sembrava concretizzarsi con il sì della Toscana e dell'Abruzzo. La prima regione però si è tirata indietro dopo un primo sì a causa di un'inchiesta della magistratura; la seconda regione invece sta incontrando dei problemi tecnici. Così sotto Natale è spuntata l'ipotesi Emilia Romagna. In prima fila Parma, dell'ex amico Pizzarotti che via social ha ingaggiato un duello con la sindaca Raggi. Ci ha pensato poi il governatore Bonaccini a rincarare dando dell'arrogante alla prima cittadina di Roma. Ieri infine l'ok.

Plauso dal segretario del Pd Matteo Renzi: "Trovo doveroso dire grazie al Presidente Stefano Bonaccini e all’Emilia Romagna per il senso di responsabilità mostrato sulla vicenda Rifiuti. Se Roma non va in crisi è merito dell’azione di sostegno dell’Emilia Romagna. Governare significa essere competenti e capaci, bravo Stefano".