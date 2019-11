Emergenza rifiuti, Raggi batte un colpo: la soluzione provvisoria nella discarica di Civitavecchia

La soluzione (provvisoria) per l'emergenza rifiuti di Roma potrebbe essere rappresentata dalla discarica di Civitavecchia. E' Virginia Raggi ad annunciarlo con una nota stampa. Lo fa come sindaca della Città Metropolitana di Roma. Per sopperire alla chiusura, al momento temporanea ma dal 6 gennaio definitiva, della discarica di Colleferro, Raggi annuncia che "sta lavorando a un’ordinanza che autorizzi il conferimento di una maggiore quantità di rifiuti urbani nella discarica di Civitavecchia, dove Ama già smaltisce parte dei rifiuti urbani di Roma".

Nella stessa nota si spiega che "tale soluzione è temporanea". Quindi la frecciata alla Regione: "Si è infatti ancora in attesa che la Regione indichi i siti definitivi per lo smaltimento dei rifiuti come previsto dalla normativa, in vista dell’annunciata chiusura della stessa discarica di Colleferro".

La prima a commentare l'ipotesi è Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia: "Dopo mesi di rimpallo di responsabilità con il presidente della Regione Zingaretti, la Sindaca Raggi opta per l'ennesima soluzione a tempo. Una toppa che rischia di essere peggio del buco. A questo punto come Fratelli d'Italia chiediamo ai due "incapaci" di risolvere la situazione dei rifiuti, di prendere l'unica strada percorribile, questa volta finalmente definitiva, quella delle dimissioni. I cittadini di Roma e del Lazio meritano di meglio".

Tra i dem è la consigliera regionale Michela Califano a commentare: "La Provincia di Roma è stanca di continuare a mettere una pezza all’incapacità di gestire l’emergenza rifiuti della sindaca Raggi. La decisione di inviare un maggior quantitativo di indifferenziato a Civitavecchia è solo un tentativo, l’ennesimo, di scaricare su altri la propria di inerzia. Non è la Regione Lazio che deve indicare un sito alternativo a Colleferro. Non lo diciamo noi, lo dice la legge. La Raggi, come sindaco della Capitale, ha l’onere di individuare un’area all’interno del perimetro di sua competenza dove stoccare i rifiuti prodotti da Roma. La Provincia di Roma sulla raccolta differenziata e sul porta a porta in questi anni ha fatto tantissimo. Lei è rimasta alle chiacchiere. E ora non può pretendere di accollare agli altri i suoi errori. Da parte nostra ha sempre trovato porte aperte, la Capitale d’Italia è patrimonio di tutti. Ma passare per fessi proprio no, ha capito male. Ora la smetta di parlare di massimi sistemi e di criticare e ci dimostri cosa ha in mente per risolvere l’emergenza rifiuti di Roma che lei stessa ha creato".