Emergenza rifiuti, dalla Regione una mano a Roma: immondizia in Abruzzo fino a fine anno

Via libera al trasferimento dei rifiuti romani in Abruzzo fino al 31 dicembre. Lo ha stabilito la giunta regionale con un'apposita delibera. Una proroga che rientra nell'Accordo di programma sottoscritto dalle regioni Lazio e Abruzzo per la gestione di 39mila tonnellate di "talquale" raccolte da Ama spa.

"L’Amministrazione regionale garantisce una fattiva collaborazione al Comune di Roma per affrontare le criticità della gestione del sistema dei rifiuti urbani" comunica in una nota la Pisana. Ma ora, e l'occasione è buona per ribadirlo, "serve l’impegno di tutte le istituzioni, come evidenziato anche dal Ministero dell’Ambiente, per completare in tempi brevi l’aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti". Già, perché l'emergenza immondizia per le strade della Capitale non sembra rientrare come promesso dai vertici di Ama.

Il presidente e ad Lorenzo Bagnacani aveva assicurato il 4 ottobre (più di dieci giorni fa) che la situazione entro un paio di giorni si sarebbe regolarizzata. E invece quello che si è appena chiuso è stato l'ennesimo fine settimana all'insegna del degrado, delle foto di secchioni strapieni di immondizia sui social network, delle lamentele dei romani costretti a vivere con piccole discariche sotto casa.

Ricapitolando, si proroga non certo per la prima volta uno dei contratti che consente alla Capitale di trasferire i propri scarti in impianti altrui, con appalti precari e costosi. Nel frattempo l'amministrazione grillina insiste sul tasto della raccolta differenziata. Che l'assessore Montanari ha detto essere salita al 44 per cento, nemmeno due punti dal 2016. Un numero di cui andare poco fieri, ma di fronte al quale la responsabile dell'ambiente capitolino non manca di dire che "l'obiettivo su cui vogliamo essere misurati è il 70% al 2021".