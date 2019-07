Rifiuti, Raggi ha una nuova scusa: "Non c'è ancora l'ordinanza della Regione". La replica: "Stia tranquilla, indicheremo cosa non ha fatto"

"Sono le 15.30 del 4 Luglio e siamo ancora in attesa che la Regione Lazio firmi un'ordinanza". Eccolo, l'ennesimo capitolo della crisi rifiuti romana e del braccio di ferro ormai perenne tra Comune e Regione Lazio. Stavolta è Virginia Raggi a scagliare la prima pietra del giorno. Ieri la Regione ha annunciato l'arrivo di un'ordinanza per obbligare da una parte gli impianti di trattamento e smaltimento ad accogliere i rifiuti di Roma fino alla loro massima capienza, dall'altra Ama a un piano stroardinario di raccolta e pulizia. A 24 ore dall'annuncio però il documento non è ancora arrivato.

"Consente ad Ama di trovare degli impianti dove portare i rifiuti. In altri termini i camion di Ama girano per la città, raccolgono i rifiuti che riescono a portare da qualche parte e il grosso rimane in terra perché materialmente non sappiamo dove portarli" dice Raggi. "Questa situazione è così dall'inizio di giugno quando si è rotto un impianto ed è andato in manutenzione un altro, la Regione poteva intervenire un mese fa, ha invece dovuto attendere il sollecito del ministro Costa e oggi ancora non emette questa ordinanza". Poi conclude: "Siamo in attesa. È evidente che i rifiuti in terra non sono una priorità per la Regione Lazio".

Ma la replica non tarda ad arrivare. "Gli impianti che stanno salvando da mesi la città di Roma dall'emergenza rifiuti sono sempre gli stessi e si trovano fuori dalla Capitale: Aprilia, Frosinone, Castelforte, Pomezia e Viterbo" ricorda l'assessore ai Rifiuti della regione Lazio Massimiliano Valeriani. "La sindaca dimostra ancora una volta la sua totale mancanza di collaborazione istituzionale e di rispetto verso intere comunità del Lazio, che stanno aiutando da tempo Roma a dispetto dei disastri portarti avanti dalla giunta capitolina. Stia tranquilla la sindaca, l'ordinanza che attende con impazienza indicherà dettagliatamente quelle misure che la sua amministrazione avrebbe dovuto fare da mesi e che non ha mai realizzato". Una risposta piccata che tradisce un clima per nulla sereno tra le forze politiche in campo, chiamate proprio ieri dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa a cercare, e trovare, la quadra per risolvere la crisi che sta trasformando Roma in una discarica a cielo aperto.

"Sono riuscito a vedere Virginia Raggi e Nicola Zingaretti per pianificare qualcosa che vada oltre, cioè che ognuno faccia il suo ma ci spenda anche qualcosa in più" ha ricordato ai giornalisti a margine della presentazione del rapporto Legambiente 'Ecomafia 2019. "L'ordinanza ha proprio questo senso, di poter dire: apriamo tutti gli impianti fino al massimo della loro capacità, ovviamente del Lazio, ma strutturiamo anche una pianificazione del materiale, cioè dei rifiuti, che possono andare in questi impianti. Quindi vuol dire anche dall'altra parte, e questa è l'altra richiesta che io ho fatto e che ho ottenuto, un piano straordinario di raccolta dei rifiuti qui a Roma da parte dell'Ama tramite applicazioni previste dal testo unico degli enti locali, per far lavorare in triplo turno giornaliero e la domenica". Un compito da una parte, un compito dall'altra. Ce n'è per tutti.