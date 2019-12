Rifiuti, altro che "prova superata": il piano Ama non basta, marciapiedi invasi dai sacchetti

Altro che "prova superata", come ha gioito ieri (senza oggettive ragioni) il consigliere M5s Paolo Ferrara. La gestione dei rifiuti nella settimana di Natale è stata un fiasco. Cassia, Grottarossa, le Torri, Portuense, Talenti, Casale Nei, Conca d'Oro. Arrivano alla redazione segnalazioni di marciapiedi pieni di sacchetti di immondizia da tutti i quartieri di Roma, in particolare dal quadrante nord, sufficienti a suggerire che il piano approntato da Ama per la gestione degli scarti del periodo natalizio non è bastato.

In questa fase infatti gli impianti di Tmb (Trattamento meccanico biologico) funzionano e la discarica di Colleferro è ancora aperta. Le ragioni delle criticità vanno quindi ricercate nell'organizzazione interna della raccolta stradale.

Durante le feste l'aumento pro capite di buste, sacchi, carta e cartone dei tanti pacchi scartati sotto l'albero, è fisiologico. E ogni anno la sfida - riuscire a garantire comunque il decoro cittadino - si ripete.

Situazione dei cassonetti in via Portuense (26.12.19)

Ama da parte sua rivendica il lavoro svolto. Invia comunicati stampa e foto allegate (vedi gallery a fondo pagina) che ritraggono gli operatori in azione. "Nelle giornate di ieri e di oggi l'azienda ha messo in campo uomini e mezzi per garantire il servizio di igiene urbana attraverso il lavoro continuo degli operatori in forza alle 55 sedi di zona e alle 5 autorimesse". Anche l'amministratore unico Stefano Zaghis si è difeso.

"Assieme a dirigenti, funzionari e tecnici stiamo verificando lo stato del servizio su tutto il territorio della città praticamente senza sosta da 48 ore. La situazione è sotto controllo e in miglioramento - ha proseguito - specie se raffrontata con le analoghe giornate festive degli scorsi anni. In aree in cui si sono verificati rallentamenti nelle operazioni di raccolta di singole frazioni di materiali (come plastica o carta) abbiamo già predisposto giri supplementari grazie a cui, nelle prossime ore, la situazione potrà essere rapidamente recuperata".

Parole di tutt'altro tenore invece sono arrivate ieri dal grillino Paolo Ferrara, dichiaratosi addirittura "felice" per l'ottima tenuta del sistema di pulizia e raccolta. Decine i commenti infuriati degli utenti social, anche sostenitori del M5s. Uno vale l'altro, toni e contenuti sono critici e molto simili tra loro: "Ma sei sicuro che stai a Roma? Uscite dal centro ogni tanto prima di parlare".