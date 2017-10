Porta a porta, il piano M5s per i commercianti è un mezzo flop. Ecco il nuovo progetto

E' lo zoccolo duro della raccolta in città. Ristoranti, bar, supermercati, mense, scuole, uffici. Duecentotrentamila utenze non domestiche stimate che producono centinaia di sacchetti di immondizia al giorno, su cui puntare tutto per portare la percentuale di differenziata a quel promesso 70 per cento entro il 2021, cuore del piano industriale Ama. Nel prossimo bando per il ritiro dei rifiuti ai commercianti tocca cambiare musica.

Il servizio di porta a porta dedicato ai negozianti - con specifico subappalto a una ditta esterna - passerà dalle attuali 20mila utenze servite (alle quali sono da sommare circa altre 10mila gestite direttamente dalla municipalizzata) a circa 50mila totali. Con annesso passaggio da 120mila tonnellate di rifiuti separati a 200mila nell'anno 2018. Un più 65 per cento.

Risultato certamente ambizioso ma - c'è un ma - non in linea con le aspettative del piano pilota partito da marzo e frutto della super consulenza fornita da Roberto Cavallo, il fondatore della coop Erica nonché agronomo e manager chiamato dalla sindaca per migliorare il progetto differenziata (declinò poi l'offerta per la nomina di amministratore delegato di Ama). Da lui prende nome il test partito lo scorso di marzo da due territori pionieri: Marconi, con il suo viale puntellato di negozi e grandi magazzini e il triangolo compreso tra Campo de'Fiori, il Ghetto a corso Vittorio Emanuele nel I municipio.

Il progetto prevedeva una raccolta porta a porta capillare estesa a tutte le utenze, piccole, medie e grandi, anche dove ci sono i cassonetti stradali, come a Marconi. Dal supermercato al parrucchiere senza distinzione e tutto guidato da una sola ditta specializzata. Troppo costoso e troppe le infrazioni commesse dai negozianti, secondo il report dei tecnici Ama chiamati a rendicontare in commissione Ambiente e Commercio che si è tenuta in giornata sul tema. Ma soprattutto sono troppe le utenze - a detta dei tecnici di via Calderon de la Barca - che se ne infischiano del passaggio degli operatori agli orari stabiliti, continuando a utilizzare i secchioni presenti in strada. E riempiendoli fino a farli scoppiare. Gli agenti accertatori che dovrebbero multare i furbetti della 'monnezza'? Sono pochi, appena 60, e poco efficienti. "Stiamo chiedendo l'ausilio anche della polizia municipale" spiegano dagli uffici. "I poteri degli accertatori non sono quelli di polizia giudiziaria".

Insomma, estendere il porta a porta a tutti indistintamente anche dove vige per le case la raccolta stradale non conviene. Così l'obiettivo iniziale viene ridimensionato: saranno 50mila le utenze non domestiche raggiunte, e per lo più di grandi dimensioni. Grossi ristoratori, grandi supermercati. Niente piccoli esercizi che continueranno a utilizzare i secchioni. Dal dipartimento ne sono convinti: "Gestione e riduzione dell'indifferenziata a partire dai grandi commercianti è la chiave per incrementare realmente la percentuale di differenziata".