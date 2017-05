I rifiuti di Roma sul New York Times: "Città sporca, Raggi non ha fatto nulla"

Dopo il servizio della Bbc, anche il New York Times torna ad occuparsi dei rifiuti della capitale. "Nessuna capitale europea è ridotta in queste condizioni" il commento che non lascia scampo. Oltre al Colosseo, all’orizzonte, a parte il volo dei gabbiani e di altri uccellacci, l’ex corrispondente da Roma del quotidiano statunitense, Frank Bruni vede solo cumuli di rifiuti, degrado e abbandono. Il titolo è eloquente: "The Filthy Metaphor of Rome", tradotto in italiano 'La sporca metafora di Roma'.

Il contrasto tra la storia antica, quella dei monumenti e dell'area archeologica, e la situazione attuale, per chi scrive è abissale. Bruni, nel corso dell'editoriale, riporta anche alcune dichiarazioni di Massimiliano Tonelli, tra i fondatori del sito 'Roma fa schifo', che definisce la situazione "tragica".

Il giornalista non manca di puntare il dito contro l'amministrazione di Virginia Raggi: "Lo scenario è adesso peggiore che mai e la cosa è molto demoralizzante se si pensa che i romani l’anno scorso hanno eletto una giovane sindaca di un nuovo partito politico che si è impegnata a ribaltare le cose. Quasi undici mesi dopo, la sindaca non ha fatto ancora niente del genere".