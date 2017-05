Roma est nella morsa dei rifiuti, Montanari: "Al via pulizie straordinarie"

Una task force nelle aree più colpite dall'ennesima emergenza "monnezza", i quartieri di Roma est, da Centocelle al Pigneto passando per Tor Pignattara, La Rustica, il Prenestino. Ad annunciarlo nella giornata di ieri l'assessore all'Ambiente, Pinuccia Montanari, durante un incontro con gli amministratori del V municipio. Due giorni di festa, la domenica più il 1 maggio, gli impianti del nord d'Italia che accolgono i rifiuti indifferenziati della Capitale chiusi, quelli di Cerroni che lavorerebbero meno del previsto e quelli Tmb di Ama al collasso.

Stesso copione di sempre, che riflette un sistema di smaltimento precario e si traduce in strade invase dai sacchetti, spazzatura data alle fiamme per protesta, decine di foto di cittadini infuriati sul web. Stavolta la stragrande maggioranza delle lamentele è arrivata dal quadrante di Roma est. Dalle consolari Prenestina e Casilina alle strade più nascoste di La Rustica e Tor Sapienza, i mancati giri di raccolta si sommano all'inciviltà di chi abbandono al solito divano, televisori, stampanti. Un mix letale con minidiscariche che puntellano vie, piazze, marciapiedi.

"Montanari ci ha assicurato un intervento straordinario per ripulire le strade del municipio" spiega l'assessore all'Ambiente del parlamentino, Dario Pulcini. Che poi rassicura i cittadini: "Non c'è nessuna emergenza sanitaria, i romani possono stare tranquilli. Ci sono stati dei problemi con gli impianti, soffriamo della dipendenza dai Tmb di Cerroni, ma la strategia per cambiare le cose, a medio e lungo termine, è già in corso". A partire dalla raccolta porta a porta, in cima alla lista delle priorità. In V municipio, tra annunci e attese, non è mai arrivato. Ma sul punto Pulcini promette: "Entro un paio di mesi si partirà con la zona dei Villini Santa Maria e di Villa Certosa".