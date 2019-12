Rifiuti, cassonetti strapieni da nord a sud di Roma: la mappa dei disagi

Cartoni di pacchi arrivati via posta, scarti dei regali aperti sotto l'albero, fustini di detersivi utilizzati per pulire e poi sacchetti su sacchetti. Le strade di Roma sono di nuovo invase dall'immondizia. Per l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis la situazione "è sotto controllo e in via di miglioramento".

Intanto però i romani sono costretti al solito slalom su marciapiedi ridotti a mini discariche. Sono decine le denunce con foto allegate ricevute in queste ore alla mail della redazione. Stesso tam tam di cassonetti e marciapiedi sporchi anche sui social network, specie sulle pagine dedicate alle segnalazioni di degrado urbano.

Secchioni traboccanti di scarti di ogni genere a Monteverde, come testimoniano tra le tante le immagini inviate da via Ingrassi, via Cerquetti, via Portuense. Idem nella zona intorno alla metro Giulio Cesare, vedi viale Spartaco e via Lucio Sestio. Non va meglio tra Pigneto e Prenestino e nella zona delle Torri, a Roma est, sulla via Collatina, al Quadraro.

Pessima la raccolta in municipio XV e XIV, quadrante nord della città. E i disagi stanno interessando anche il litorale, Ostia in testa. Intoppi che riguardano la raccolta stradale ma anche quella porta a porta.

Ama sta correndo ai ripari intensificando i giri di raccolta specie per quanto riguarda le frazioni di carta e plastica, che nel giorni di festa hanno subito un fisiologico incremento di produzione. Tant'è che spesso si vedono secchioni già svuotati ma con montagne di cartoni ancora a terra.