"Per Natale fateci un regalo, dimettetevi": dall’Eur a Monte Mario manifesti contro Raggi e Zingaretti

Dall’Eur a Monte Mario passando per Monteverde e Corso Francia: sono circa mille i manifesti comparsi questa notte in tutta Roma contro la Sindaca Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Manifesti contro Raggi e Zingaretti: “Dimettetevi”

Lei “vestita” da befana, lui da Babbo Natale. Un solo chiaro messaggio: “Per Natale fateci un regalo, dimettetevi!”.

A firmare l’affissione Magnitudo Italia, formazione politica di destra.

Al centro delle critiche la questione rifiuti con la città imbrigliata in un'impasse, sull’orlo dell’ennesima crisi proprio alla vigilia di Natale.

Roma invasa da rifiuti, Magnitudo: “Totale inefficienza”

“Non siamo disposti a rimanere inermi davanti alla rovina di Roma, siamo nauseati dai continui rimpalli di responsabilità tra Comune e Regione per le principali emergenze che vive la città, tra le quali la più evidente ci appare quella legata allo smaltimento dei rifiuti. La Capitale d’Italia è ricoperta d’immondizia nell’indifferenza di chi l’amministra. È ormai lampante la totale inefficienza amministrativa della quale da anni siamo costretti a vivere le conseguenze. Le scuse e le giustificazioni non bastano più, servono competenze. Virginia Raggi, Nicola Zingaretti, per Natale – scrive Magnitudo Italia - fate un regalo sentito a tutti i cittadini, dimettetevi!”.