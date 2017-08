Rifiuti ingombranti, Montanari soddisfatta della raccolta record: "Recuperati materiali preziosi"

1.800 tonnellate di rifiuti ingombranti per un totale di 23 mila romani coinvolti. L'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari diffonde i dati "record", così li definisce, del servizio gratuito di Ama chiamato "Ricicla Casa" che riguardano i primi sei mesi del 2017. "Meno rifiuti abbandonati e più materiali recuperati" il commento di Montanari. Un tema caldo per l'amministrazione capitolina, non solo sul fronte del decoro, dal momento che spesso la città fa i conti con frigoriferi, materassi e televisori abbandonati lungo le strade, ma anche per il fronte dei rifiuti, con l'avvio di una serie di pratiche volte al riciclo e alla riduzione dell'immodizia prodotta.

I dati sono stati diffusi da Ama. In media, 150 ritiri al giorno per un totale di 23.045 interventi nei primi 6 mesi dell'anno, con una punta di 4.500 ritiri nel mese di giugno" riporta la nota dell'assessora.

"Non si tratta solo di decoro della città, evitando l'abbandono indiscriminato sul territorio comunale di mobili, lavatrici, televisori ed altre suppellettili" continua. "Il servizio 'RiciclaCasa' permette anche il recupero di materiali preziosi: tra le 1.800 tonnellate recuperate, 400 erano legno, 250 RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche che contengono anche metalli preziosi e terre rare) e 138 erano metalli. I restanti materiali sono stati avviati, in massima parte, anch'essi a riciclo".

"Per prenotare un ritiro gratuito al piano strada basta chiamare lo 060606 oppure compilare il modulo on line su www.amaroma.it. Ad ogni ritiro si possono conferire massimo 2 metri cubi di materiali. Per favorire i cittadini, è possibile prenotare 2 ritiri al mese e fino a 12 ritiri all'anno. Oltre questi limiti è ancora possibile usufruire del servizio a domicilio pagando una piccola tariffa, oppure del conferimento gratuito presso i 14 Centri di Raccolta AMA e degli appuntamenti mensili con l’iniziativa 'Il tuo quartiere non è una discarica', organizzata dall’azienda assieme al TGR Lazio, che riprenderà domenica 17 settembre. Usufruire del servizio 'RiciclaCasa', oltre che gratuito, è un gesto di civiltà. Facciamolo tutti", conclude Montanari.