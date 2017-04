Rifiuti, impianti Cerroni ancora a rilento: Tmb Salario attende di essere svuotato

Per i residenti delle zone circostanti all'impianto Tmb al Salario sono arrivate le rassicurazioni di Ama e Campidoglio. "Procederemo nel più breve tempo possibile al completo svuotamento ed alla pulizia delle vasche di carico" scrive la municipalizzata in una nota. "Appena gli impianti di Colari funzioneranno a regime, si dovrebbe ridurre drasticamente la quantità di rifiuti trattati nell'impianto" ha fatto da eco l'assessora all'Ambiente, Pinuccia Montanari, nel corso di un'intervista a Radio Roma Capitale.

La nomina del commissario Luigi Palumbo per la gestione degli impianti di trattamento meccanico biologico di proprietà del Colari, dopo la conferma dell'interdittiva antimafia, ha evitato a Roma di cadere nell'emergenza ma la situazione non è ancora entrata a regime. Il drastico taglio delle tonnellate trattate a Malagrotta durato alcune settimane ha sovraccaricato gli impianti di Ama. Rocca Cencia ma soprattutto Salario, al centro da tempo di una battaglia dei cittadini che ne chiedono la chiusura.

E se questa è slittata al 2019, l'utilizzo delle ultime settimane ha messo a dura prova l'impianto. "Ama, in stretta collaborazione con Roma Capitale, sta collaborando con il Commissario prefettizio affinché i due Tmb privati tornino nel minor tempo possibile alla piena capacità di ricezione e trattamento degli stock di rifiuti ad essi destinati".

Nel frattempo "per limitare le emissioni odorigene (comunque non nocive) all’interno del TMB Salario, l'azienda ha intensificato le attività di lavaggio e di pulizia quotidiana dei mezzi oltre che di strade e piazzali interni". Conclude la nota: "L’azienda assicura il proprio impegno a contenere il più possibile i quantitativi conferiti e, non appena verrà ripristinata la piena capacità di trattamento degli impianti privati, a procedere nel più breve tempo possibile al completo svuotamento ed alla pulizia delle vasche di carico".