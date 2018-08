Emergenza rifiuti a Garbatella, anche Diaco attacca: "Se Ciaccheri continua lo denunciamo"

Un duro affondo al municipio VIII arriva anche dal presidente della commissione Ambiente, il grillino Daniele Diaco. Dopo le proteste del minisindaco Amedeo Ciaccheri che ha portato sacchetti di rifiuti sotto la sede di Ama, il consigliere si accoda all'assessore Pinuccia Montanari nel minacciare la giunta municipale di centrosinistra: "Qualora dovesse persistere con questo atteggiamento, Ciaccheri sarà denunciato per procurato allarme".

E' un lungo sfogo quello di Diaco, rigorosamente sui social network. Garbatella è invasa dai rifiuti. Da via Camperio a piazza Biffi a via Ignazio Persico, il rione stretto tra la circonvallazione Ostiense e la regione Lazio, sta soffrendo da giorni. Il caldo poi non aiuta, e alla sporcizia aggiunge odori nauseabondi. Ma Diaco attacca Ciaccheri e nega l'evidenza toccata tutti i giorni con mano dagli stessi residenti.

Parla di atteggiamento "disinformante e strumentale", di accuse "del tutto gratuite e insensate". E tira fuori numeri. "Sono oltre 60.000 i prelievi dai contenitori effettuati nelle ultime settimane dalla municipalizzata, la quale ha altresì provveduto all’espletamento di operazioni supplementari per alcune postazioni di raccolta. Inoltre, le tonnellate di rifiuti urbani residui raccolte nel mese di luglio sono state 1.700 in più rispetto a luglio 2017". I marciapiedi però restano in condizione critiche.

E per Diaco la colpa è della Regione. "Il piano rifiuti è clamorosamente fermo al 2012". Rivolgendosi poi a Ciaccheri prosegue: "Se solo si sforzasse di conoscere il reale stato delle cose, forse comprenderebbe che le colpe da lui addossate ad Ama sono, in realtà, principalmente imputabili all’inerzia della Giunta Zingaretti". Conclude reiterando le minacce già avanzate dall'assessore Montanari: "Ci vorrà tempo, ma confidiamo che saprà mettere presto a fuoco la situazione. Nel frattempo, qualora dovesse persistere con questo atteggiamento, sarà denunciato per procurato allarme".