Emergenza rifiuti, l'assedio della Lega al Campidoglio: "Raggi cambi mestiere". Domani in piazza anche Salvini 

Contro Raggi ma anche contro Zingaretti, contro il M5s e contro il Pd, insieme al governo, divisi a Roma, ma entrambi responsabili per il leader della Lega del disastro rifiuti che sta travolgendo Roma. Così Matteo Salvini ne approfitta per lanciare la sua dichiarazione di guerra. "La città non è mai stata in queste condizioni. Raggi ha sbagliato mestiere, può fare l'avvocato, la mamma, ma non il sindaco. Prima si farà da parte e meglio sarà per i romani".

Un attacco che va avanti da giorni, dalle dimissioni del Cda di Ama, il sesto che lascia in sei anni, e con l'esplosione dell'ennesima emergenza immondizia nella Capitale. Già ieri Salvini aveva dato alla sindaca dell'"imbarazzante", e a Zingaretti di "suo complice". Raggi ha replicato alle critiche via Twitter: "Salvini è un chiacchierone, quando era al governo non ha fatto nulla per Roma. Stiamo ancora aspettando i poliziotti che aveva promesso".

Intanto per la mattinata di domani, ore 11, è previsto un sit in del Carroccio sotto il Campidoglio, alla presenza anche di Matteo Salvini. L'hashtag è lanciato, #Raggidimettiti, insieme a una raccolta firme prevista durante la manifestazione in programma per sabato 19 ottobre. E ancora oggi il capogruppo della Lega in Assemblea capitolina ha depositato la mozione di sfiducia annunciata due giorni fa.

Dopo aver ricordato in tre pagine le vicessitudini legate alla mala gestione dei rifiuti, il consigliere invita la sindaca "a valutare con senso di responsabilità e guardando agli interessi dei cittadini romani, la presentazione delle proprie dimissioni, nella consapevolezza dell'impossibilità di adempiere ai doveri derivanti dl mando ricevuto, stante la mancanza di una fattiva azione politico amministrativa a beneficio della città di Roma".