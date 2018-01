Rifiuti: "Due impianti individuati dai Cinque Stelle su area vincolata"

"Sui rifiuti, dopo 18 mesi di amministrazione, siamo ancora agli annunci, come dimostra l'ultima sparata sulla raccolta differenziata - in realta' ferma al palo - ma che secondo i 5 Stelle raggiungera' l'80% nel 2021. Di fatto, non hanno ancora presentato un piano concreto per portare Roma fuori dall'emergenza. Dell'apertura delle nuove isole ecologiche non c'e' traccia e il servizio di pulizia e decoro del territorio è peggiorato, la programmazione sui nuovi impianti avanza a casaccio senza un minimo di programmazione e condivisione con i cittadini. Il sindaco e l'assessore all'Ambiente avevano garantito che il tritovagliatore non sarebbe stato trasferito nel territorio del X Municipio mentre da settimane e' li ed e' funzionante. Ad aggravare la situazione la notizia del Campidoglio di realizzazione alcuni nuovi impianti, a Casel Selce, Settebagni e Cesano come riportato dal giornale online RomaToday, che addirittura sarebbero in territorio di proprieta' della Regione e inseriti nei vincoli paesaggistici dell'Agro romano. Ecco la conferma di una Giunta che brancola nel buio, l'incompetenza grillina prosegue di fronte ad una Capitale sempre piu' sporca". Cosi' in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi in Campidoglio e Piergiorgio Benvenuti, presidente dell'Associazione ambientalista Ecoitaliasolidale.