Rifiuti, Salvini attacca: "Basta con no ideologici agli impianti". E intanto si affaccia lo spettro di un'altra crisi autunnale

Il prossimo no da smantellare? Dopo la Tav, su cui si sta consumando l'ennesimo scontro tra alleati di governo a Palazzo Chigi, è l'ora dei rifiuti. E qui non citare Roma è quasi impossibile. Così la Lega entra a gamba tesa nella questione immondizia romana. Ci pensa il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "I rifiuti in tutta Europa sono una risorsa - dice il vicepremier - non è possibile che a Roma, in Campania e altrove siano un'emergenza". Poi il riferimento a una Capitale che non riesce a diventare autonoma nella gestione del ciclo. "Per pulire Roma bisogna pagare 140 euro a tonnellata per portare i rifiuti altrove. Perché ci devono essere 13 termovalorizzatori in Lombardia, controllati e profumati, mentre in alcuni città dove c'è il no pregiudiziale diventano un business per la mafia e una ricchezza per altri Paesi?".

Il no di Raggi a una discarica di servizio

Già, il no a impianti di smaltimento della tipologia termovalorizzatori e discariche (gli unici possibili per chiudere il ciclo) è un caposaldo intoccabile del grillismo, specie a Roma dove lo si fa valere alla luce della ferita che porta il nome Malagrotta. L'ultimo muro è arrivato proprio dalla sindaca, a seguito delle indiscrezioni emerse sul contenuto del piano Rifiuti regionale che a stretto giro verrà portato in giunta. A Roma, con una nuova suddivisione territoriale in sub Ato, si chiederà di realizzare una discarica sul proprio territorio. Unico modo - specie con la differenziata ferma al 46% - per non dipendere dagli impianti di altre regioni o di altri Paesi esteri. Raggi però ha colto l'occasione per ribadire il no.

"Abbiamo ospitato per decenni la più grande discarica d’Europa, a Malagrotta ricevendo rifiuti da ogni parte d'Italia. Ora non abbiamo intenzione di tornare a quel passato fatto di disagio, gravi malattie per gli abitanti del posto e inquinamento della terra dove viviamo". Si continuerà quindi a dipendere da terzi e da un equilibrio molto fragile, pronto a sfrangerei contro il primo, minimo, guasto o intoppo della filiera. Con il rischio di incappare in continue emergenze, come quella appena terminata che ha ridotto Roma a una discarica a cielo aperto per settimane. E come quella che potrebbe affacciarsi nuovamente il prossimo autunno, data la concomitanza di più fattori infausti.

Cosa accadrà in autunno?

I due impianti Tmb di Malagrotta, in manutenzione straordinaria in questi mesi estivi, dovevano ricominciare a lavorare l'immondizia romana a pieno ritmo a partire da settembre. E invece la cosa andrà per le lunghe, e le 500 tonnellate escluse dal conferimento ordinario continueranno a necessitare di altri sbocchi fino a fine ottobre. Lo ha comunicato ad Ama in questi giorni il commissario Luigi Palumbo, gestore delle due strutture, entrambe di proprietà di Colari.

A questo si aggiunge la scadenza a settembre dell'ordinanza regionale che obbliga gli impianti del Lazio ad accogliere più immondizia da Roma. E il freno dall'Abruzzo alla richiesta avanzata da Ama di poter conferire ulteriori 10mila tonnellate oltre alle 70mila previste dal contratto già in essere con due fornitori, che scadrà a dicembre (qui l'intervista al governatore Marsilio). Si punta all'estero, comunque. A trovare accordi con operatori fuori dall'Italia per una quantitativo di 100mila tonnellate l'anno per tre anni. La Svezia è tra i Paesi con cui sono stati avviate interlocuzioni. Ancora però è tutto da definire: tempi, quantità e modalità contrattuali e di conferimento.