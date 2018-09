Rifiuti, verso il decentramento: "Entro il 2019 avremo le Ama di municipio"

"Entro il 2019 avremo definito tutte le Ama di municipio". Lo ha annunciato il presidente e ad della municipalizzata dei rifiuti Lorenzo Bagnacani a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo modello di raccolta per le utenze non domestiche. L'azienda punta a quella che lo stesso Bagnacani ha definito "organizzazione militare": capillare e di prossimità. Semplificando: ogni municipio avrà una sua Ama di riferimento secondo un progetto che punta al decentramento del servizio.

Un obiettivo già fissato e annunciato in più occasioni e poi sempre rimasto sulla carta. Stavolta però i vertici assicurano: "Serve solo del tempo per formare le risorse, entro il 2018 avremo definito tutte le Ama di municipio in termini di professionalità, ma non completamente sotto l'aspetto della logistica. Entro il 2019 saranno operative". Un sogno che si avvera, è la speranza, per tanti minisindaci alle prese con le pessime (e croniche) condizioni delle strade cittadine.