Rifiuti, città sommersa per le feste ma Ama minimizza: "Il piano di Natale ha funzionato"

"Il piano di Natale ha funzionato, contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa". Ama fa il punto sugli interventi di pulizia strade e svuotamento dei secchioni per le feste. Riporta cifre e percentuali delle tonnellate raccolte e traccia un quadro quasi positivo. Una sorpresa, viste le condizioni disastrose sul piano igienico sanitario registrate in città.

Mentre scriviamo gli addetti Ama sono a lavoro a 360 gradi per restituire un minimo di decoro alle postazioni di raccolta. Ma che dal 24 dicembre i marciapiedi si siano ridotti a mini discariche a cielo aperto è oggettivo. Un caos documentato dalle centinaia di fotografie fatte circolare in rete da ogni quartiere di Roma e arrivate anche alla redazione. Eppure, da via Calderon de la Barca, dopo di giorni di silenzio, si tende quasi a sminuire.

"Dal 23 al 27 dicembre 2019, sono state raccolte e avviate a trattamento 13.060 tonnellate di rifiuti indifferenziati, con un incremento del 3,48% rispetto all'analogo periodo del 2018" scrive Ama in una nota stampa. E ancora "nella settimana 23 - 29 dicembre, operatori e mezzi aziendali hanno raccolto e avviato a trattamento 17.460 tonnellate di rifiuti, il 2,1% in più rispetto all'analogo periodo del 2018 quando erano state raccolte complessivamente 17.101 tonnellate di rifiuti urbani residui".

Insomma, secondo i numeri diffusi dalla partecipata sarebbe andata peggio l'anno scorso. Una magra consolazione per il cittadino ma un "dato rilevante" per Ama, "anche alla luce della minore disponibilità della forza lavoro dovuta alle uscite di personale per pensionamento e al blocco del turnover, pari a 162 unità in meno rispetto al 2018 e ben 317 rispetto a 2 anni fa (2017)".

Gli sforzi profusi dunque per garantire pulizia e decoro urbano sono stati massimi, è la difesa d'ufficio che arriva dai vertici della partecipata. Anche sul fronte dell'impiantistica non ci sarebbero state défaillance. "Ama, d'intesa e in coordinamento con Roma Capitale, ha garantito il pieno funzionamento del proprio ciclo impiantistico - prosegue il comunicato stampa - le unità addette agli impianti, infatti, hanno lavorato senza soluzione di continuità compresi i giorni di Natale e Santo Stefano, garantendo tutte le attività di ricezione e trattamento dei materiali".

Nello specifico, nel periodo compreso tra il 23 e il 29 dicembre, l'impianto TMB di Rocca Cencia (l'unico pubblico dallo stop per incendio dell'omologo impianto di proprietà del Salario) ha accolto complessivamente, per le lavorazioni in proprio e/o trasferenza, 7.348 tonnellate di rifiuti urbani residui. Nelle giornate in oggetto hanno lavorato, in turnazione, fino a 55 addetti al giorno. Nello stesso periodo i due TMB di proprietà E. Giovi hanno accolto complessivamente 7.330 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Gli impianti Porcarelli ed Ecosystem hanno invece accolto rispettivamente 1.726 e 569 tonnellate di materiali. Presso il trasbordo Ama nel sito di Saxa Rubra sono passate 487 tonnellate di rifiuti indifferenziati".

In sintesi quel che doveva funzionare ha funzionato, nel racconto di Ama. Altra cosa è ciò che hanno visto e sopportato i cittadini. Una Capitale ricoperta di immondizia e un quadro aziendale ancora lontano dal risanamento, mancano bilancio e piano industriale. A denunciarlo anche la Cgil e Fp Cgil Roma e Lazio: "Il nuovo amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis ha impiegato molto tempo a ridisegnare macro e microstrutture, a spostare pedine, ma non ci sembra abbia influito positivamente dal punto di vista operativo. Al contrario registriamo un'enorme difficoltà nella raccolta stradale dei cassonetti, con una media di disponibilità di mezzi molto bassa. Intorno al 50%, con autorimesse ben sotto questa soglia".